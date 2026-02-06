B1 Inregistrari!
CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR

CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR

Iulia Petcu
06 feb. 2026, 13:46
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce a informat premierul Curtea Constituțională despre riscurile PNRR
  2. Cum pot afecta amânările pierderea a sute de milioane de euro
  3. Ce impact au fondurile PNRR asupra proiectelor aflate în desfășurare
  4. De ce jalonul privind pensiile magistraților este considerat neîndeplinit

Premierul Ilie Bolojan avertizează că amânarea deciziilor privind pensiile magistraților riscă să blocheze fonduri europene esențiale pentru România. Șeful Guvernului a transmis Curții Constituționale că întârzierea unei hotărâri poate afecta direct finanțarea proiectelor asumate prin PNRR.

De ce a informat premierul Curtea Constituțională despre riscurile PNRR

Ilie Bolojan a anunțat că a decis să transmită Curții Constituționale o informare oficială privind consecințele amânării deciziilor legate de pensiile magistraților. Potrivit premierului, întârzierile repetate pot conduce la pierderea unor sume importante din fondurile europene, într-un context în care România depinde de respectarea strictă a jaloanelor asumate.

Șeful Executivului a explicat că acest demers are rolul de a clarifica impactul real al unei eventuale noi amânări, subliniind responsabilitatea instituțiilor implicate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, unde premierul a insistat asupra urgenței situației.

„Mâine voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii. S-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut. S-a dat o amânare. Și apoi, a doua încercare. Au fost aceste amânări în cascadă.”

Cum pot afecta amânările pierderea a sute de milioane de euro

Potrivit prim-ministrului, riscul financiar este major, iar probabilitatea pierderii fondurilor este extrem de ridicată dacă decizia va fi din nou întârziată. Ilie Bolojan a atras atenția că România are de încasat 2,6 miliarde de euro, bani care depind de finalizarea clarificărilor cerute de Comisia Europeană.

„În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Și cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii.”

Premierul a subliniat că doar rezolvarea rapidă a acestor probleme permite depunerea următoarelor cereri de plată, fără a bloca lanțul de finanțare. Întârzierile ar afecta direct capacitatea statului de a susține proiectele aflate deja în derulare, scrie Ziare.com.

Ce impact au fondurile PNRR asupra proiectelor aflate în desfășurare

Ilie Bolojan a explicat că accesarea banilor europeni este vitală pentru menținerea ritmului lucrărilor și pentru evitarea întârzierilor în plățile către constructori. Finalizarea proiectelor până în luna august depinde de respectarea acestui calendar strict impus de mecanismul european.

„Cu cât rezolvăm toate aceste probleme care țin de această cerere de plată mai repede, cu atât avem banii aceștia la dispoziție, ceea ce înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti, fără întârzieri, constructorii și de a ține un ritm bun al lucrărilor.”

Premierul a reamintit că respectarea jaloanelor PNRR este obligatorie și că unele dintre acestea sunt încă considerate neîndeplinite de Comisia Europeană.

De ce jalonul privind pensiile magistraților este considerat neîndeplinit

Ilie Bolojan a indicat explicit jalonul 215, care vizează pensiile magistraților și pentru care este blocată o sumă de aproape 230 de milioane de euro. În urma discuțiilor recente cu reprezentanții Comisiei Europene, Guvernul a fost informat că acest jalon nu este considerat îndeplinit.

„Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană, săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit.”

