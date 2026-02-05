B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)

Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 15:05
Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
Ministrul Dragoș Pîslaru Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. Bani blocați pentru că nu e în vigoare reforma pensiilor magistraților
  2. Banii pe care riscăm să-i pierdem din PNRR

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat că România e în pericol să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, pentru că nu a îndeplinit jalonul privind reforma pensiilor magistraților. Pîslaru a apreciat apoi demersul premierului Ilie Bolojan (PNL) de a informa Curtea Constituțională (CCR) asupra consecințelor amânării unei decizii privind reforma.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Bani blocați pentru că nu e în vigoare reforma pensiilor magistraților

Ministrul a afirmat întâi că a existat o discuție chiar vineri la Bruxelles pe această temă. Întrevederea a fost una formală: „Comisia Europeană a afirmat că, având în vederea că legea pe care a propus-o Guvernul nu e promulgată încă din cauza amânărilor succesive și a lucrurilor care s-au întâmplat, din perspectiva lor cele 231 de milioane nu pot fi scoase din suspendare, nu pot fi recuperate, atât timp cât această lege nu e promulgată”.

Pîslarul a afirmat apoi că neadoptarea legii a dus la această situație în care Comisia consideră jalonul neîndeplinit: „Mă aștept ca în zona aceasta de magistrați să se înțeleagă foarte direct cauzalitatea, cauză – efect, și cred că mesajul premierul către CCR e foarte corect, anume să atragă atenția că aceste amânări succesive au dus practic la pierderea banilor, plus lucrurile care n-au fost făcute de guvernele anterioare”.

Banii pe care riscăm să-i pierdem din PNRR

„Suntem pe cale să pierdem, pe de-o parte, acești 231 de milioane de euro și mai avem o altă sumă pe care așteptăm s-o clarificăm cu Comisia, că n-au fost făcute selecțiile în domeniul transporturilor și energiei la niște companii de stat. Vom avea clarificările săptămânile următoare”, a mai declarat Dragoș Pîslaru, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii
Politică
Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii
Reacția lui CTP la raportul american despre alegeri: „Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că…”
Politică
Reacția lui CTP la raportul american despre alegeri: „Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că…”
Dan Dungaciu dezumflă planurile suveraniștilor care îl și văd pe Călin Georgescu președinte. Ce spune prim-vicepreședintele AUR despre raportul venit din SUA (VIDEO)
Politică
Dan Dungaciu dezumflă planurile suveraniștilor care îl și văd pe Călin Georgescu președinte. Ce spune prim-vicepreședintele AUR despre raportul venit din SUA (VIDEO)
Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: „Cere măsură”. Ce a anunțat
Politică
Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: „Cere măsură”. Ce a anunțat
Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari
Politică
Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
Politică
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Politică
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Politică
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
Politică
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Politică
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Ultima oră
15:24 - Ruxandra Luca s-a dat de gol singură. De când timp ar fi împreună cu medicul însurat: „Pentru că merit”
15:01 - Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
14:51 - Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
14:48 - Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
14:41 - Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
14:35 - Angajați ai CFR, acuzați că luau șpagă în trenuri, au încercat să scape de acuzații cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce le-a răspuns ChatGPT la întrebări
14:08 - Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”
14:03 - Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
13:50 - Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
13:39 - Celebrul joc video ROBLOX, interzis. Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online. ROBLOX, și în vizorul unor state europene