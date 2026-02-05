Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat că România e în pericol să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, pentru că nu a îndeplinit jalonul privind reforma pensiilor magistraților. Pîslaru a apreciat apoi premierului Ilie Bolojan (PNL) de a informa Curtea Constituțională (CCR) asupra consecințelor unei decizii privind reforma.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Bani blocați pentru că nu e în vigoare reforma pensiilor magistraților

Ministrul a afirmat întâi că a existat o discuție chiar vineri la Bruxelles pe această temă. Întrevederea a fost una formală: „Comisia Europeană a afirmat că, având în vederea că legea pe care a propus-o Guvernul nu e promulgată încă din cauza amânărilor succesive și a lucrurilor care s-au întâmplat, din perspectiva lor cele 231 de milioane nu pot fi scoase din suspendare, nu pot fi recuperate, atât timp cât această lege nu e promulgată”.

Pîslarul a afirmat apoi că neadoptarea legii a dus la această situație în care Comisia consideră jalonul neîndeplinit: „Mă aștept ca în zona aceasta de magistrați să se înțeleagă foarte direct cauzalitatea, cauză – efect, și cred că mesajul premierul către CCR e foarte corect, anume să atragă atenția că aceste amânări succesive au dus practic la pierderea banilor, plus lucrurile care n-au fost făcute de guvernele anterioare”.

Banii pe care riscăm să-i pierdem din PNRR

„Suntem pe cale să pierdem, pe de-o parte, acești 231 de milioane de euro și mai avem o altă sumă pe care așteptăm s-o clarificăm cu Comisia, că n-au fost făcute selecțiile în domeniul transporturilor și energiei la niște companii de stat. Vom avea clarificările săptămânile următoare”, a mai declarat Dragoș Pîslaru, pentru B1 TV.