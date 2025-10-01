B1 Inregistrari!
Politică » Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate"

Elena Boruz
01 oct. 2025, 09:30
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Ce obiective are Nicușor Dan
  2. Ce a spus Nicușor Dan despre numirea la șefia serviciilor de informații
  3. Ce alte zone reprezintă interes pentru Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit, marți, despre obiectivele pe care le are pentru următoarele luni. Acesta a subliniat că, abia în momentul în care acestea vor fi stabilizate, ne putem îndrepta atenția și către alte probleme mai grave.

Șeful statului a precizat că unul dintre aceste țeluri vizează comunicarea publică, astfel încât toți cetățenii să aibă posibilitatea să își exprime punctul de vedere, fără a exista posibilitatea unei distorsionări.

Ce obiective are Nicușor Dan

Conform declarațiilor sale, președintele își concentrează atenția asupra mai multor chestiuni, cum ar fi: comunicarea publică, după cum am menționat, justiția, dar și conturarea direcției economice pe care trebuie să o ia România.

„Până la sfârșitul anului e mai simplu, pentru că este o chestiune care ține de comunicare publică, deci cum facem ca spațiul mediatic să fie cât mai corect pentru toți membrii societății, astfel încât fiecare dintre noi să aibă posibilitatea să se exprime, dar să nu fie distorsionat, amplificat un mesaj sau altul. Asta este o chestiune care mă preocupă și pe care mă voi apleca în următoarele luni. Apoi, justiția e o promisiune pe care am făcut-o în campanie. Și, din nou, aici nu o să fie rezultate spectaculoase, e nevoie de multe ore de discuții cu mulți actori care sunt implicați în zona de justiție, și Parchet și instanțe, și instanțe civile și instanțe penale, zona de servicii, evident”, a afirmat Nicușor Dan, la Euronews România, conform agerpres.

Ce a spus Nicușor Dan despre numirea la șefia serviciilor de informații

Întrebat fiind despre numirea unei alte șefii la serviciile de informații, șeful statului a menționat că această chestiune este una politică și că este nevoie, atât de președinte în luarea unei decizii, cât și de majoritatea din Parlament.

„Este o decizie în care este și președintele și este și majoritatea din Parlament. În această majoritate sunt mai multe partide care au opinii, este o chestiune politică”, a punctat șeful statului.

Ce alte zone reprezintă interes pentru Nicușor Dan

De asemenea, primul om din stat a precizat că, imediat după ce obiectivele anterioare vor fi îndeplinite, își va concentra atenția asupra educației și sistemului medical din România.

„Dacă mă întrebați pentru tot mandatul, imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate: cum să facem un învățământ eficient pe toate nivelurile, cum să facem un sistem de sănătate care să fie eficient în modul în care cheltuiește banii de la Casa de Sănătate și, pe de altă parte, evident, ca serviciile să fie potrivite. Sunt multe teme sectoriale care necesită analiză, dar pentru moment să ne concentrăm pe cele de bază”, a mai spus Nicușor Dan.

