B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”

Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”

Elena Boruz
01 oct. 2025, 08:26
Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”
Nicușor Dan a vorbit despre sistemul sanitar din România. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Ce a declarat Nicușor Dan despre sistemul de sănătate din România
  2. Nicușor Dan: „Mult prea mult din sistemul nostru sanitar se duce pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinicii, ambulatorii ale spitalelor”

Președintele Nicușor Dan a făcut, marți, declarații, cu privire la sistemul medical din România. Șeful statului consideră că statul român nu poate face spitale „în termene rezonabile” și, astfel, a venit cu o soluția.

Nicușor Dan consideră că o variantă pentru soluționarea acestei probleme ar fi crearea unor parteneriate „public-private”, iar astfel construcția ar fi realizată mult mai rapid.

Ce a declarat Nicușor Dan despre sistemul de sănătate din România

„Spitale au început să se construiască, chiar (…) la Timișoara (…), spitalul de arși e undeva la 80%, dar evident că nu în ritmul în care este nevoie. Și am spus că trebuie o analiză mai amplă. Dacă îmi permiteți, la nivel de intuiție la momentul acesta, cred că trebuie să recunoaștem că statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile. Și atunci eu m-aș îndrepta către parteneriate public – private pentru construcție și administrare de spitale, că sunt modele de astfel de parteneriate, întinse pe 20 – 25 de ani, care au și avantajul că nu trebuie să te împrumuți pentru toți banii, ci plătești pe toată durata asta și construcția și întreținerea ulterioară, astfel încât să construim mult mai repede și acolo unde spitalul este mult prea vechi pur și simplu să demolăm, să facem altul la loc”, a afirmat Nicușor Dan, la Euronews România, întrebat în contextul tragediei de la Iași unde mai mulți copii au murit din cauza unor infecții nosocomiale, dar și despre soluția construirii de spitale noi, informează agerpres.

Nicușor Dan: „Mult prea mult din sistemul nostru sanitar se duce pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinicii, ambulatorii ale spitalelor”

De asemenea, președintele a subliniat că este nevoie de un calcul de eficiență, deoarece este acordată mult prea multă atenție spitalelor și mult prea puțină policlinicilor, spre exemplu.

„Și aici din nou vorbesc la intuiție, trebuie să facem un calcul de eficiență, pentru că mult prea mult din sistemul nostru sanitar se duce pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinici, ambulatorii ale spitalelor. Și atunci, când vom desena, că suntem obligați să facem o arhitectură a noului sistem de sănătate, trebuie să luăm în calcul o funcționare corectă, deci o dimensionare mult mai redusă a spitalelor în întreg lanțul de sănătate. Asta îmi spune intuiția, dar bineînțeles că toată această intuiție trebuie confirmată de specialiști, care să vină cu planuri, cu calcule, cu socoteli de bani”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Politică
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
Politică
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Politică
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Politică
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”
Politică
Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”
Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
Politică
Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Politică
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
Politică
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)
Ultima oră
11:55 - Ce procese poți simplifica cu soluții digitale de HR și salarizare?
11:53 - De ce un plan de vacanță ar trebui să includă și un gând la viitorul tău financiar
11:52 - Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”
11:49 - „Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern
11:41 - Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
11:30 - David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
11:29 - Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
11:26 - Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
11:11 - Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
10:56 - Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”