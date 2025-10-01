Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”

Președintele Nicușor Dan a făcut, marți, declarații, cu privire la sistemul medical din România. consideră că statul român nu poate face spitale „în termene rezonabile” și, astfel, a venit cu o soluția.

Nicușor Dan consideră că o variantă pentru soluționarea acestei probleme ar fi crearea unor parteneriate „public-private”, iar astfel construcția ar fi realizată mult mai rapid.

Ce a declarat Nicușor Dan despre sistemul de sănătate din România

„Spitale au început să se construiască, chiar (…) la Timișoara (…), spitalul de arși e undeva la 80%, dar evident că nu în ritmul în care este nevoie. Și am spus că trebuie o analiză mai amplă. Dacă îmi permiteți, la nivel de intuiție la momentul acesta, cred că trebuie să recunoaștem că statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile. Și atunci eu m-aș îndrepta către parteneriate public – private pentru construcție și administrare de spitale, că sunt modele de astfel de parteneriate, întinse pe 20 – 25 de ani, care au și avantajul că nu trebuie să te împrumuți pentru toți banii, ci plătești pe toată durata asta și construcția și întreținerea ulterioară, astfel încât să construim mult mai repede și acolo unde spitalul este mult prea vechi pur și simplu să demolăm, să facem altul la loc”, a afirmat Nicușor Dan, la Euronews România, întrebat în contextul tragediei de la Iași unde mai mulți copii au murit din cauza unor infecții nosocomiale, dar și despre soluția construirii de spitale noi, informează

Nicușor Dan: „Mult prea mult din sistemul nostru sanitar se duce pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinicii, ambulatorii ale spitalelor”

De asemenea, președintele a subliniat că este nevoie de un calcul de eficiență, deoarece este acordată mult prea multă atenție spitalelor și mult prea puțină policlinicilor, spre exemplu.

„Și aici din nou vorbesc la intuiție, trebuie să facem un calcul de eficiență, pentru că mult prea mult din sistemul nostru sanitar se duce pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinici, ambulatorii ale spitalelor. Și atunci, când vom desena, că suntem obligați să facem o arhitectură a noului sistem de sănătate, trebuie să luăm în calcul o funcționare corectă, deci o dimensionare mult mai redusă a spitalelor în întreg lanțul de sănătate. Asta îmi spune intuiția, dar bineînțeles că toată această intuiție trebuie confirmată de specialiști, care să vină cu planuri, cu calcule, cu socoteli de bani”, a mai spus președintele Nicușor Dan.