Dominic Fritz, liderul USR, a anunțat că parlamentarii partidului vor fi prezenți în sală la moțiunea de cenzură, dar nu vor vota în niciun fel. „Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost deja făcut, se înșală”, a mai ținut să precizeze Fritz.

Anunțul lui Fritz (USR) înainte de votul pe moțiunea de cenzură

„Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Când vor fi chemați, vor spune ”prezent, nu votez”. Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost deja făcut, se înșală. Știm că sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, dar care își dau seama că e o capcană întinsă de PSD și AUR poporului român”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a mai susținut că, acum, aritmetica din Parlament arată că PSD și AUR nu au suficiente voturi pentru a trece moțiunea.

„Problema PSD și AUR este că am început să facem reforme și să ne atingem de privilegii”, a mai spus Fritz.

USR și UDMR, aceeași strategie

Dacă PNL a decis ca parlamentarii săi să plece din sală la votul moțiunii, UDMR cu a USR.

„Am discutat despre ziua de mâine, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Așa cum bănuiți, vom sta în bancă și vom spune ‘prezent, nu votez’. Asta e decizia grupurilor reunite. (…) Sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea. Am mai văzut scene în care nu toți au votat moțiunea semnată”, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR.