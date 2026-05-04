Cristian Chivu a avut parte de o seară pe care fanii lui Inter Milano o vor ține minte mult timp. Tehnicianul român a cucerit titlul în Italia încă din primul sezon pe banca „nerazzurrilor”, iar bucuria de după meci a avut și un accent surprinzător de familiar pentru publicul din România.

Cum a arătat seara în care Chivu a devenit campion în Italia

Victoria obținută în fața Parmei a adus oficial trofeul la Milano, iar stadionul a găzduit o atmosferă care a depășit granițele fotbalului.

În tribune s-au aflat numeroși suporteri români veniți să urmărească momentul, printre ei fiind și Smiley și Gina Pistol, prezențe observate în timpul festivităților.

La scurt timp după fluierul final, surpriza serii a venit din sistemul audio al stadionului, unde s-a auzit „Made in Romania”, piesa devenită deja familiară în vestiarul milanez.

Cine a dus melodia românească în mijlocul sărbătorii

Momentul nu s-a oprit în tribune, pentru că aceeași melodie a continuat să răsune și în vestiarul lui , acolo unde jucătorii au celebrat titlul alături de .

Potrivit fanilor clubului, unul dintre cei care au contribuit la alegerea piesei ar putea fi Hakan Calhanoglu, cunoscut pentru aprecierea declarată față de melodie. Mijlocașul turc a mai surprins și în trecut, când a cântat piesa în interviuri televizate sau în momente de relaxare alături de colegii săi.

Cum a reacționat Ionuț Cercel după imaginile din vestiar

Artistul a distribuit rapid imaginile pe rețelele sociale și a comentat momentul într-un mesaj public care a atras imediat atenția urmăritorilor.

cu @Inter

„Eu nu fac nimic… Știți bine că doar cânt de 10 ani. Dumnezeu lucrează pentru mine și succesul meu în continuare! Rămân același Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel”, a scris Ionuț Cercel pe TikTok.

Ulterior, artistul a redistribuit și mesajul „«Made in Romania» răsună pe «Giuseppe Meazza». Chivu e campion în Italia”, apărut pe Instagram.

„Țin să mulțumesc pentru tot ceea ce se întâmplă cu melodia asta pe care am cântat-o în urmă cu 17-18 ani. Echipa de fotbal Internazionale Milano a sărbătorit în vestiar și nu pot decât să mă bucur că ei în vestiar s-au bucurat și au dansat pe melodia mea, «Made in Romania»”, spunea Ionuț Cercel în primăvara anului 2024, potrivit Libertatea.