Cristian Chivu a avut parte de o seară pe care fanii lui Inter Milano o vor ține minte mult timp. Tehnicianul român a cucerit titlul în Italia încă din primul sezon pe banca „nerazzurrilor”, iar bucuria de după meci a avut și un accent surprinzător de familiar pentru publicul din România.
Victoria obținută în fața Parmei a adus oficial trofeul la Milano, iar stadionul San Siro a găzduit o atmosferă care a depășit granițele fotbalului.
În tribune s-au aflat numeroși suporteri români veniți să urmărească momentul, printre ei fiind și Smiley și Gina Pistol, prezențe observate în timpul festivităților.
La scurt timp după fluierul final, surpriza serii a venit din sistemul audio al stadionului, unde s-a auzit „Made in Romania”, piesa devenită deja familiară în vestiarul milanez.
Momentul nu s-a oprit în tribune, pentru că aceeași melodie a continuat să răsune și în vestiarul lui Inter Milano, acolo unde jucătorii au celebrat titlul alături de Cristian Chivu.
Potrivit fanilor clubului, unul dintre cei care au contribuit la alegerea piesei ar putea fi Hakan Calhanoglu, cunoscut pentru aprecierea declarată față de melodie. Mijlocașul turc a mai surprins și în trecut, când a cântat piesa în interviuri televizate sau în momente de relaxare alături de colegii săi.
Artistul a distribuit rapid imaginile pe rețelele sociale și a comentat momentul într-un mesaj public care a atras imediat atenția urmăritorilor.
„Eu nu fac nimic… Știți bine că doar cânt de 10 ani. Dumnezeu lucrează pentru mine și succesul meu în continuare! Rămân același Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel”, a scris Ionuț Cercel pe TikTok.
Ulterior, artistul a redistribuit și mesajul „«Made in Romania» răsună pe «Giuseppe Meazza». Chivu e campion în Italia”, apărut pe Instagram.
„Țin să mulțumesc pentru tot ceea ce se întâmplă cu melodia asta pe care am cântat-o în urmă cu 17-18 ani. Echipa de fotbal Internazionale Milano a sărbătorit în vestiar și nu pot decât să mă bucur că ei în vestiar s-au bucurat și au dansat pe melodia mea, «Made in Romania»”, spunea Ionuț Cercel în primăvara anului 2024, potrivit Libertatea.
