B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Melodia ”Made in Romania” a răsunat pe San Siro după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter Milano. Ce reacție a avut Ionuț Cercel (VIDEO)

Melodia ”Made in Romania” a răsunat pe San Siro după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter Milano. Ce reacție a avut Ionuț Cercel (VIDEO)

B1.ro
04 mai 2026, 17:42
Melodia ”Made in Romania” a răsunat pe San Siro după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter Milano. Ce reacție a avut Ionuț Cercel (VIDEO)
Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Jonathan Moscrop
Cuprins
  1. Cum a arătat seara în care Chivu a devenit campion în Italia
  2. Cine a dus melodia românească în mijlocul sărbătorii
  3. Cum a reacționat Ionuț Cercel după imaginile din vestiar

Cristian Chivu a avut parte de o seară pe care fanii lui Inter Milano o vor ține minte mult timp. Tehnicianul român a cucerit titlul în Italia încă din primul sezon pe banca „nerazzurrilor”, iar bucuria de după meci a avut și un accent surprinzător de familiar pentru publicul din România.

Cum a arătat seara în care Chivu a devenit campion în Italia

Victoria obținută în fața Parmei a adus oficial trofeul la Milano, iar stadionul San Siro a găzduit o atmosferă care a depășit granițele fotbalului.

În tribune s-au aflat numeroși suporteri români veniți să urmărească momentul, printre ei fiind și Smiley și Gina Pistol, prezențe observate în timpul festivităților.

La scurt timp după fluierul final, surpriza serii a venit din sistemul audio al stadionului, unde s-a auzit „Made in Romania”, piesa devenită deja familiară în vestiarul milanez.

Cine a dus melodia românească în mijlocul sărbătorii

Momentul nu s-a oprit în tribune, pentru că aceeași melodie a continuat să răsune și în vestiarul lui Inter Milano, acolo unde jucătorii au celebrat titlul alături de Cristian Chivu.

Potrivit fanilor clubului, unul dintre cei care au contribuit la alegerea piesei ar putea fi Hakan Calhanoglu, cunoscut pentru aprecierea declarată față de melodie. Mijlocașul turc a mai surprins și în trecut, când a cântat piesa în interviuri televizate sau în momente de relaxare alături de colegii săi.

Cum a reacționat Ionuț Cercel după imaginile din vestiar

Artistul a distribuit rapid imaginile pe rețelele sociale și a comentat momentul într-un mesaj public care a atras imediat atenția urmăritorilor.

@ionutcercelmusic #duet cu @Inter ♬ original sound – .

„Eu nu fac nimic… Știți bine că doar cânt de 10 ani. Dumnezeu lucrează pentru mine și succesul meu în continuare! Rămân același Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel”, a scris Ionuț Cercel pe TikTok.

Ulterior, artistul a redistribuit și mesajul „«Made in Romania» răsună pe «Giuseppe Meazza». Chivu e campion în Italia”, apărut pe Instagram.

@andrei_7794 #hakançalhanoğlu #calhanoglu #hakancalhanoglu #madeinromania #inter #intermilan #party #ionutcercel ♬ original sound – ﾒ♛𝖆𝖓𝖉𝖗𝖊𝖎♛ﾒ

„Țin să mulțumesc pentru tot ceea ce se întâmplă cu melodia asta pe care am cântat-o în urmă cu 17-18 ani. Echipa de fotbal Internazionale Milano a sărbătorit în vestiar și nu pot decât să mă bucur că ei în vestiar s-au bucurat și au dansat pe melodia mea, «Made in Romania»”, spunea Ionuț Cercel în primăvara anului 2024, potrivit Libertatea.

@ionutcercelmusic #ionutcercel #madeinromania ♬ sunet original – ionutcercelmusic

Tags:
Citește și...
Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto
Sport
Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto
Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter. E primul antrenor român care reușește această performanță (FOTO)
Sport
Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter. E primul antrenor român care reușește această performanță (FOTO)
Nu Gheorghe Hagi a fost „regele” în fotbal, crede Victor Pițurcă. De cine a fost cu adevărat impresionat: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni în România”
Sport
Nu Gheorghe Hagi a fost „regele” în fotbal, crede Victor Pițurcă. De cine a fost cu adevărat impresionat: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni în România”
Biletele pentru meciul România–Georgia se pun în vânzare pe 2 mai. Hagi revine pe bancă
Sport
Biletele pentru meciul România–Georgia se pun în vânzare pe 2 mai. Hagi revine pe bancă
Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist
Sport
Mărturie șocantă în procesul Maradona. Ce boli psihice secrete avea marele fotbalist
Fostul arbitru Alexandru Tudor a rememorat un moment incredibil cu Zidane și Desailly: „Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia?” (VIDEO)
Sport
Fostul arbitru Alexandru Tudor a rememorat un moment incredibil cu Zidane și Desailly: „Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia?” (VIDEO)
A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu
Sport
A murit Ioan Ciocan. Lumea fotbalului românesc, în doliu
Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
Sport
Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Sport
Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Sport
Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
Ultima oră
17:35 - USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
17:15 - Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
17:02 - Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
16:50 - Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
16:33 - ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
16:29 - Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
16:10 - Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
16:10 - Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
16:02 - Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei
15:57 - Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate