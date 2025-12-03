Ciprian Ciucu a discutat despre atacurile din campania electorală. Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL pentru Primăria Capitalei a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, că a fost cel mai atacat candidat din întreaga campanie electorală. Liberalul susține că toate criticile venite din partea contracandidaților nu fac decât să-i întărească convingerea că se îndreaptă spre o victorie în competiția electorală pentru București.

Ce spune Ciucu despre atacurile din campania electorală venite din partea adversarilor politici

Ciucu afirmă că presiunile și acuzațiile din campanie îi confirmă poziția puternică în și îi sporesc încrederea.

“Da, cred că am fost cel mai atacat. Nu mă victimizez. Mi-am asumat această candidatură.Mă așteptam că o să le duc. Coafura rezistă, ca să spun așa.”, a spus primarul.

Pe cine acuză Ciucu că îl atacă în mod constant

Candidatul PNL i-a nominalizat pe mai mulți adversari din competiția politică, menționând că aceștia se concentrează, în special, pe activitatea sa din Sectorul 6. Ciucu spune că aceștia încearcă să scoată în evidență nereguli, dar fără rezultate majore.

El a acuzat-o pe Anca Alexandrescu de o campanie axată aproape exclusiv pe Sectorul 6:

“Dar doamna Alexandrescu și-a făcut campanie doar în Sectorul 6, căutând acul în carul cu fân. A mai găsit, poate, o stradă care avea ceva probleme, un bloc care încă nu a fost anvelopat.

A căutat mult pe acolo. 60% din aparițiile dânsei prin București au fost în Sectorul 6. Și m-a atacat în fiecare zi cu minciuni. Am văzut…”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

Ciucu a menționat că și alți candidați au procedat similar: “Domnul Băluța a venit și el în Sectorul 6, m-a atacat, acum urmează domnul Voiculescu. Deci mă atacă și USR-ul prin terți.”

De ce e atacat Ciprian Ciucu

Candidatul PNL la Primpria Capitalei spune că toate aceste atacuri arată clar poziția sa în sondaje:

“E ok, asta înseamnă că sunt pe locul 1, înseamnă că am șanse reale, înseamnă că le este frică că vor pierde și asta nu poate decât să-mi dea încredere că voi câștiga această cursă.”, a conchis Ciprian Ciucu.