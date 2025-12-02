B1 Inregistrari!
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Capitală. Voturile se duc spre Ciprian Ciucu (VIDEO)

Adrian A
02 dec. 2025, 10:14
Candidatul independent Vlad Gheorghe a confirmat în această dimineață că se retrage din cursa pentru Capitală. Gheorghe a anunțat că îl va susține pe Ciprian Ciucu.

Vlad Gheorghe și-a confirmat retragerea din cursa pentru Capitală, într-o declarație de presă susținută în fața sediului Primăriei Generale.

„După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate cercetările sociologice, vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături în PSD are șansa să ajungă primarul Capitalei. În acest moment, cel mai responsabil lucru de făcut este să îl susțin pe Ciucu pentru a fi viitorul primar al Capitalei, pt ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și pentru ca Bucureștiul să nu ajungă în mâna unor pesediști extremiști.

De acceea îi rog pe toți cei care voiau să mp voteze pe mine la alegerile din 7 decembrie să îl voteze în funcția de primar general pe Ciprian Ciucu și să susțină această alianță pe care am încheiat-o acum pentru București și pentru democrație pentru că lucrurile sunt extrem de serioase și pericolul extremist este foarte foarte serios.”, a declarat Vlad Gheorghe.

Decizia vine cu doar 5 zile înainte de alegerile pentru Capitală și după un sondaj AtlasIntel care o dădea pe Anca Alexandrescu la 23,2% din preferințele bucureștenilor. La doar 0,1% de Daniel Băluță, candidatul PSD.Pe de altă parte, un alt sondaj, realizat de Sociopol, dat publicității în ultimele ore, o cotează pe Anca Alexandrescu la 20%, la 5 procente în spatele lui Ciprian Ciucu și la 7 în urma lui Daniel Băluță care se află pe locul 1.

Ciprian Ciucu a adus și el în discuție cu pericolul extremist care planează asupra Bucureștiului.

„Mulțumesc lui Vlad Gheorghe pentru acest gest greu, dar responsabil. Amândoi avem o viziune comună pentru acest oraș care să fie împotriva birocrației, pentru eliminarea corupției și pentru a aduce bunăstarea în acest oraș.

Ne unesc valorile europene și ne unesc valorile democratice. În acest context în care pericolul extremismului este real, o astfel de susținere este extrem de binevenită.”, a declarat Ciprian Ciucu.

