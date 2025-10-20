Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, luni, despre posibilitatea unui al doilea mandat, precizând că, deşi este „devreme”, îşi doreşte să continue proiectele începute. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu la Antena 1.

Ce spune Nicuşor Dan despre al doilea mandat de președinte

”E devreme, dar, în principiu, îmi doresc, da. Pentru că am înţeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a declarat Nicuşor Dan, la , întrebat dacă se gândeşte la al doilea mandat.

Ce spune Nicuşor Dan despre proiectul de ţară

Întrebat despre viziunea sa pentru România, Nicuşor Dan a subliniat importanţa contextului de în care se află ţara. El a spus că România trebuie să fie atentă la riscurile din regiune, având în vedere războiul din apropiere.

”Suntem lângă un război care se desfăşoară într-o ţară în vecinea nouă şi trebuie să avem grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Şi nu se va întâmpla, dar bineînţeles că trebuie să avem grijă pentru asta”, a menţionat şeful statului.

Ce direcţii economice propune preşedintele

Pe lângă zona de securitate, preşedintele a subliniat că dezvoltarea economică trebuie să fie o prioritate pentru România. El a explicat că statul trebuie să-şi definească clar domeniile în care este competitiv şi să îşi construiască o strategie realistă de creştere.

Nicuşor Dan a enumerat și câteva direcţii de dezvoltare strategică: tehnologia, IT-ul, inteligenţa artificială, biotehnologia, dar şi industriile tradiţionale.

“România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică. România trebuie să înveţe care sunt zonele în care este competitivă, pentru că nu poţi să-ţi propui de acum peste 10 ani să produci tot, de la avioane până la microcipuri, îngrăşăminte. Trebuie să vadă care este potenţialul său real de dezvoltare şi avem câteva. Avem formaţia noastră care vine de zeci de ani, o formaţie tehnică superioară faţă de ce e în jur. Aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligenţă artificială, biotehnologia. Aici este ceva unde România trebuie să stimuleze. După care, avem o tradiţie de industrie extractivă, avem o tradiţie de industrie chimică, avem o tradiţie pe industria militară pe care în context putem să le folosim. Din fericire vom avea în 2 ani gaz la Marea Neagră, trebuie să ştim cum să folosim asta în mod inteligent”, a mai spus președintele României.