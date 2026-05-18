Pentru că nu erau de ajuns modificările de-a lungul timpului cu trecerea CASS și CAS de la angajator la angajat, guvernanții s-au gândit să mai adauge încă o povară pe capul angajaților. Procesul de digitalizare fiscală continuă în România, iar sistemul RO e-Factura va deveni obligatoriu, începând cu 1 iunie 2026, pentru o nouă categorie de contribuabili. Este vorba despre persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent și care emit facturi folosind Codul Numeric Personal, nu un cod fiscal de tip CIF sau CUI.

Măsura vine în contextul extinderii mecanismelor de control fiscal și al uniformizării regulilor privind facturarea electronică, după modelul deja aplicat companiilor și persoanelor autorizate.

Cine va fi obligat să folosească e-Factura

Noua obligație îi vizează pe cei care desfășoară activități economice independente, chiar dacă nu funcționează sub forma unui PFA sau a unei societăți comerciale.

În această categorie intră, printre alții, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau proprietate intelectuală, precum jurnaliști, scriitori, traducători, artiști, muzicieni, fotografi, videografi, designeri grafici sau creatori de conținut online.

De asemenea, măsura îi privește și pe consultanți independenți, programatori care lucrează pe cont propriu, instructori de fitness, formatori, profesori care oferă meditații, dar și anumite persoane care obțin venituri din închirierea repetată a locuințelor, în condițiile prevăzute de lege.

Pe listă se află și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special destinat acestui sector, potrivit .

De ce devine obligatorie această schimbare

Executivul a introdus, prin OUG 6/2026, o perioadă de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru persoanele fizice impozabile identificate prin CNP.

Scopul este reducerea evaziunii fiscale și creșterea transparenței în relațiile comerciale, prin mutarea procesului de facturare într-un sistem electronic centralizat.

În practică, această schimbare devine esențială mai ales în relațiile dintre persoane fizice și firme, deoarece lipsa unei facturi validate în sistem poate crea blocaje administrative și financiare.

Ce riscă cei care nu respectă obligația cu e-Factura

Neconformarea poate aduce consecințe serioase după intrarea în vigoare a obligativității.

În lipsa transmiterii documentelor prin RO e-Factura, partenerii comerciali – în special companiile – pot întâmpina dificultăți în justificarea cheltuielilor sau în deducerea TVA, ceea ce poate duce inclusiv la refuzul colaborării ori al plăților.

În plus, legislația prevede sancțiuni financiare, care pot ajunge până la 10.000 de lei.

Perioada de tranziție oferă însă timp pentru acomodare cu noul sistem și pentru evitarea eventualelor erori administrative.

Când trebuie emisă factura electronică

Începând cu 1 iunie 2026, persoanele vizate vor avea obligația să emită și să transmită facturile prin sistemul național RO e-Factura pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în România.

Factura trebuie generată și încărcată în sistem conform termenelor legale generale de facturare și în funcție de condițiile contractuale stabilite cu beneficiarul. Obligația se aplică în principal în relațiile business-to-business, însă legislația fiscală merge treptat și spre extinderea cerințelor în alte tipuri de tranzacții.

Pentru cei care lucrează pe bază de drepturi de autor, colaborările cu edituri, platforme sau producători ar putea necesita validarea facturii în sistem pentru efectuarea plății.

Ce pași trebuie urmați pentru înscrierea în e-Factura

Pentru a intra în sistem, contribuabilii trebuie să își activeze accesul în Spațiul Privat Virtual al și să finalizeze procedura de înregistrare.

Primul pas este verificarea sau crearea unui cont SPV. Cei care depun deja Declarația Unică și au acces activ trebuie doar să confirme că datele sunt actualizate.

Un certificat digital calificat nu este obligatoriu în toate cazurile, însă poate simplifica utilizarea platformei și integrarea cu programe de facturare.

Ulterior, trebuie depus Formularul 082, documentul necesar pentru înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

După transmiterea cererii, ANAF procesează solicitarea în termen de până la trei zile lucrătoare.

Pentru persoanele care desfășoară deja activitate, procedura trebuie finalizată înainte de intrarea în vigoare a obligației.

Cum se pot emite facturile

După activarea în sistem, facturile pot fi generate prin aplicațiile puse la dispoziție de ANAF sau prin softuri comerciale compatibile cu RO e-Factura.

Aceste soluții permit generarea fișierelor în formatul cerut, transmiterea lor către ANAF și verificarea validării documentelor.

Pentru cei care lucrează constant cu facturi, utilizarea unui program integrat poate reduce considerabil timpul necesar procesării documentelor.

Noua obligație fiscală schimbă modul în care numeroși profesioniști independenți își desfășoară activitatea. Cei vizați ar trebui să înceapă pregătirile din timp, pentru a evita blocajele și sancțiunile odată cu aplicarea noilor reguli.