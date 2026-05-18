VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR

Kelemen Hunor dă peste cap toate calculele PSD-ului în privința unui guvern care să fie susținut și de AUR. UDMR a anunțat, după consultările cu Nicușor Dan, că nu este de acord cu un executiv care să se bazeze pe voturile oamenilor lui George Simion.

„Acum câteva minute am terminat runda de consultări din partea noastră cu domnul președinte Dan.

Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să există în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern și, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern. și ar trebui încercat o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate.

Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar… nu poate supraviețui foarte mult.

Din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susținute.

În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate. Important este să știm ce dorește să facă noul guvern ca să aibă și majoritate în spatele lui. Ce dorește să facă în acest an cu bugetul și pe la începutul anului viitor, fiindcă așa cum se conturează și am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape.”, a declarat Kelemen Hunor , președintele

„Alegerile anticipate sunt o soluție”

Și, bineînțeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituțională și nici nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la alegeri anticipate. Dar nu asta ar fi soluția, nu asta ar fi momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere. Cam atâta pot să vă spun, mai multe detalii probabil că mai târziu.