BNR, Banca Naţională a României, a anunţat că datoria externă totală a crescut cu peste trei miliarde de euro în primele trei luni ale acestui an.

Anunțul venit de la BNR, despre datoria externă

totală a României a crescut cu 3.062 milioane euro, până la 231.525 milioane euro, conform datelor anunţate luni de BNR. Potrivit unui comunicat de presă, datoria externă pe termen lung a însumat 182.847 milioane euro, la 31 martie 2026. Suma reprezintă 79% din totalul datoriei externe. Creșterea este cu 1,4% raportat la 31 decembrie 2025.

Potrivit sursei citate, datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 31 martie 2026, nivelul de 48.678 milioane euro. Exprimat în procente, suma reprezintă 21% din totalul datoriei externe, în creştere cu 1,1% faţă de 31 decembrie 2025.

Din datele , în perioada ianuarie-martie 2026, contul curent al a înregistrat un deficit de 5.338 milioane euro. Valoarea este mai mică, comparativ cu 6.153 milioane euro în perioada similară a anului 2025.

Ce date a mi furnizat Banca centrală

În structura , arată BNR, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 977 milioane euro. Totodată, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 334 milioane euro. În schimb, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 305 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 477 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.130 milioane euro, comparativ cu 1.635 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2025. Din acestea, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat au însumat 1 461 milioane euro. Creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 331 milioane euro.

BNR a anunțat cursul valutar pentru luni

Moneda naţională s-a depreciat luni, 18 mai, în raport cu euro valutar a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2105 lei, în urcare cu 0,17 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2088 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4771 lei, în scădere cu 0,30 bani (-0,07%). Prin comparație, vineri, dolarul a fost estimat la 4,4801 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat la 5,7017 lei, în creştere cu 0,28 bani (+0,05%), faţă de 5,6989 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, luni, până la valoarea de 653,8279 lei, de la 654,1370 lei, în şedinţa precedentă.