B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » România îngropată în datorii. Suma uriașă împrumutată de guvern în primul trimestru

România îngropată în datorii. Suma uriașă împrumutată de guvern în primul trimestru

Adrian Teampău
18 mai 2026, 14:21
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
România îngropată în datorii. Suma uriașă împrumutată de guvern în primul trimestru
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Anunțul venit de la BNR, despre datoria externă
  2. Ce date a mi furnizat Banca centrală
  3. BNR a anunțat cursul valutar pentru luni

BNR, Banca Naţională a României, a anunţat că datoria externă totală a crescut cu peste trei miliarde de euro în primele trei luni ale acestui an. 

Anunțul venit de la BNR, despre datoria externă

Datoria externă totală a României a crescut cu 3.062 milioane euro, până la 231.525 milioane euro, conform datelor anunţate luni de BNR. Potrivit unui comunicat de presă, datoria externă pe termen lung a însumat 182.847 milioane euro, la 31 martie 2026. Suma reprezintă 79% din totalul datoriei externe. Creșterea este cu 1,4% raportat la 31 decembrie 2025.

„În perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a crescut cu 3 062 milioane euro, până la 231 525 milioane euro”, a transmis Banca centrală.

Potrivit sursei citate, datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 31 martie 2026, nivelul de 48.678 milioane euro. Exprimat în procente, suma reprezintă 21% din totalul datoriei externe, în creştere cu 1,1% faţă de 31 decembrie 2025.

Din datele Băncii Naționale, în perioada ianuarie-martie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5.338 milioane euro. Valoarea este mai mică, comparativ cu 6.153 milioane euro în perioada similară a anului 2025.

Ce date a mi furnizat Banca centrală

În structura deficitului, arată BNR, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 977 milioane euro. Totodată, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 334 milioane euro. În schimb, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 305 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 477 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.130 milioane euro, comparativ cu 1.635 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2025. Din acestea, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat au însumat 1 461 milioane euro. Creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 331 milioane euro.

BNR a anunțat cursul valutar pentru luni

Moneda naţională s-a depreciat luni, 18 mai, în raport cu euro Cursul de schimb valutar a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2105 lei, în urcare cu 0,17 bani (+0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2088 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4771 lei, în scădere cu 0,30 bani (-0,07%). Prin comparație, vineri, dolarul a fost estimat la 4,4801 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat la 5,7017 lei, în creştere cu 0,28 bani (+0,05%), faţă de 5,6989 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, luni, până la valoarea de 653,8279 lei, de la 654,1370 lei, în şedinţa precedentă.

Tags:
Citește și...
Consiliul Concurenței anchetează schema microbuzul. Verificări la furnizorii de microbuze electrice pentru elevi. Autoritățile suspectează trucarea licitațiilor
Economic
Consiliul Concurenței anchetează schema microbuzul. Verificări la furnizorii de microbuze electrice pentru elevi. Autoritățile suspectează trucarea licitațiilor
Numărul multimilionarilor din România a crescut spectaculos. Țara noastră urcă în topul european al marilor averi
Economic
Numărul multimilionarilor din România a crescut spectaculos. Țara noastră urcă în topul european al marilor averi
Consultări la Cotroceni sub presiunea sindicatelor. Finanțiștii cer să fie tratați corect în noua lege a salarizării
Economic
Consultări la Cotroceni sub presiunea sindicatelor. Finanțiștii cer să fie tratați corect în noua lege a salarizării
Uluitor! Cât li s-a cerut unor părinți din București pentru serbarea de clasa I a copilului: „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau…?”
Economic
Uluitor! Cât li s-a cerut unor părinți din București pentru serbarea de clasa I a copilului: „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau…?”
Probleme grave semnalate: ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi inexistente în deciziile împotriva contribuabililor
Economic
Probleme grave semnalate: ANAF folosește inteligența artificială pentru a inventa legi inexistente în deciziile împotriva contribuabililor
Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
Economic
Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Economic
BNR ține dobânda-cheie la 6,50%, în timp ce inflația sare de 10%. Banca centrală avertizează asupra efectelor războiului din Orientul Mijlociu
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și a cerut refacerea lor: „Oficializau pierderi mai mari și datorii mai mari”
Economic
Radu Miruță a respins bugetele la CFR Călători și CFR SA și a cerut refacerea lor: „Oficializau pierderi mai mari și datorii mai mari”
Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
Economic
Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
Economic
Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
Ultima oră
14:24 - Roșiile românești cu moț, tot mai căutate de români. De ce sunt atât de apreciate și la ce preț au ajuns
14:16 - „Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”. Ce reacții a provocat mesajul afișat într-un restaurant
14:03 - VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
13:56 - Încă o bătaie de cap în plus de la guvernanți absolut degeaba! e-Factura devine obligatorie și pentru persoane fizice, de la 1 iunie. Cine trebuie să se înscrie și ce pași trebuie urmați
13:48 - Consiliul Concurenței anchetează schema microbuzul. Verificări la furnizorii de microbuze electrice pentru elevi. Autoritățile suspectează trucarea licitațiilor
13:40 - Anchetă de amploare după un incident șocant cu animale exotice. Un tigru a fost împușcat de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor
13:32 - VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
13:25 - SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
13:24 - Avertisment de la Consiliul Fiscal. România are nevoie rapid de un guvern
13:19 - Newsweek: Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?