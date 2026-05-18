O fotografie dintr-un restaurant a aprins o dezbatere internațională despre bacșiș, salarii și limitele responsabilității clienților. Mesajul afișat într-un local, devenit viral pe rețelele sociale, a readus în discuție diferențele majore dintre cultura ospitalității din Statele Unite și cea din România.

Cum a ajuns un mesaj despre bacșiș să provoace milioane de reacții

Postarea a fost distribuită de contul „Soy Camarero”, administrat de Jesús Soriano, și a strâns aproape trei milioane de vizualizări pe platforma X, conform publicației . Fotografia surprinde un mesaj afișat pe o oglindă, într-un restaurant despre care utilizatorii spun că s-ar afla în Statele Unite.

¿Os gustaría que se aplicara esto aquí en España? — Soy Camarero (@soycamarero)

Textul adresat clienților spune: „Dragi clienți, chelnerul dvs. nu este voluntar. Taxele de servicii nu sunt bacșișuri. Vă rugăm să compensați corespunzător”.

Exemplul oferit în mesaj pornește de la o notă de plată de 100 de dolari, la care este adăugat un bacșiș recomandat de 20%. Partea care a stârnit însă cele mai multe reacții este formularea directă: „Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”.

Ce reacții au apărut online

Comentariile apărute online au criticat mai ales ideea că salariul unui angajat ar trebui susținut direct de client. Mulți utilizatori au spus că responsabilitatea pentru un venit decent trebuie să aparțină angajatorului, nu consumatorului.

Un utilizator a scris: „A depinde de caritatea clienților pentru a acoperi salariul este o practică de lumea a treia. Patronul trebuie să asigure un salariu decent, nu generozitatea clientului, care deja plătește consumul și serviciul”.

Alt comentariu a atras și mai multă atenție: „Astfel de mesaje ar trebui să atragă controale ale autorităților muncii”.

De ce bacșișul funcționează diferit în America și în România

În Statele Unite, bacșișul nu mai este de mult doar un bonus pentru servicii bune, ci aproape o obligație socială. În majoritatea restaurantelor, clienții lasă între 18 și 22 la sută, iar procentele mai mici sunt privite negativ.

În România, situația este considerabil diferită, deoarece ospătarii au un salariu fix garantat prin lege, iar bacșișul reprezintă mai degrabă o recompensă. De obicei, clienții oferă aproximativ 10% pentru servicii bune, însă pot lăsa și zero fără presiune socială, potrivit Libertatea.

Această diferență culturală produce frecvent confuzii pentru turiști, mai ales atunci când regulile nescrise dintr-o țară intră în conflict cu obiceiurile din alta.