Cu gust autentic și aspect care amintește de grădinile de altădată, roșiile românești cu moț au devenit vedetele supermarketurilor în acest sezon. Cererea mare vine însă și cu un preț pe măsură. La Timișoara, un kilogram de astfel de legume autohtone ajunge să coste chiar și 34 de lei.
Roșiile românești cu moț au redevenit unele dintre cele mai căutate produse din supermarketuri. Aspectul lor aparte le face ușor de remarcat la rafturile de legume și fructe. Mulți cumpărători spun că gustul acestor tomate amintește de roșiile cultivate odinioară în grădinile românilor. Din acest motiv, tot mai mulți clienți aleg produsele autohtone cu aromă autentică.
În trecut, forma neobișnuită a roșiilor cu moț stârnea suspiciuni în rândul consumatorilor. Odată cu trecerea timpului, oamenii au înțeles că această formă este un semn al coacerii naturale. Testele de laborator au demonstrat că roșiile sunt sigure pentru consum și respectă toate normele alimentare. În supermarketurile din Timișoara, tomatele cu moț se vând chiar și cu 34 de lei kilogramul, însă interesul cumpărătorilor rămâne ridicat.
Roșiile românești cu moț sunt printre cele mai căutate produse ale acestui sezon. Aceste tomate provin din solariile fermierilor români și sunt cultivate special pentru forma lor aparte. Vârful ușor ascuțit reprezintă o caracteristică naturală a anumitor soiuri de roșii. Mulți cumpărători spun că aspectul lor amintește de tomatele autentice de altădată.
Printre cele mai apreciate varietăți pentru producția timpurie se află hibridul Prekos. Acest soi este preferat de fermieri deoarece se coace rapid și ajunge devreme pe piață. Roșiile Prekos sunt ușor de recunoscut datorită „moțului” specific din vârf. În trecut, au existat persoane care au asociat această formă cu folosirea stimulatorilor chimici.
Specialiștii explică însă că aspectul acestor tomate este determinat în principal de caracteristicile genetice ale soiului. În plus, roșiile comercializate în magazine sunt verificate atent și trec prin teste de laborator care confirmă că sunt sigure pentru consum.
Primele roșii românești apărute în această primăvară au avut prețuri record în piețele din București. În lunile martie și aprilie, unele tomate s-au vândut chiar și cu 70 de lei kilogramul. Odată cu creșterea ofertei, prețurile au început treptat să scadă. Chiar și așa, diferențele dintre piețe rămân foarte mari.
În Piața Amzei, roșiile românești se vindeau în weekend cu 35-40 de lei kilogramul. În schimb, în Piața Obor, aceleași produse pot fi găsite la prețuri mult mai accesibile. Tarabele din Obor sunt pline de tomate românești, iar clienții au de unde alege. Soiurile „dulci și gustoase”, „foarte dulci” sau „inimă de bou” costă între 14 și 25 de lei kilogramul. Prețul diferă în funcție de calitate, dimensiune și varietate.
Comercianții spun că interesul pentru produsele autohtone rămâne ridicat și în această perioadă. Mulți români caută gustul autentic al legumelor de sezon și preferă roșiile cultivate în țară. Fermierii avertizează însă că în lunile următoare prețurile ar putea crește din nou. Costurile mai mari pentru producție, încălzirea solariilor, transport și întreținere îi obligă pe producători să majoreze tarifele pentru recolta din vara anului 2026.