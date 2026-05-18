Roșiile românești cu moț au redevenit unele dintre cele mai căutate produse din supermarketuri. Aspectul lor aparte le face ușor de remarcat la rafturile de legume și fructe. Mulți cumpărători spun că gustul acestor tomate amintește de roșiile cultivate odinioară în grădinile românilor. Din acest motiv, tot mai mulți clienți aleg produsele autohtone cu aromă autentică.

În trecut, forma neobișnuită a roșiilor cu moț stârnea suspiciuni în rândul consumatorilor. Odată cu trecerea timpului, oamenii au înțeles că această formă este un semn al coacerii naturale. Testele de laborator au demonstrat că sunt sigure pentru consum și respectă toate normele alimentare. În supermarketurile din Timișoara, tomatele cu moț se vând chiar și cu 34 de lei kilogramul, însă interesul cumpărătorilor rămâne ridicat.

Ce ascunde forma aparte a celebrelor roșii cu moț