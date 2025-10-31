B1 Inregistrari!
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu

Ana Maria
31 oct. 2025, 14:52
Sursa foto: Facebook / @Oana Gheorghiu
Cuprins
  1. Cum a ajuns Oana Gheorghiu vicepremier
  2. Ce proiecte a coordonat Oana Gheorghiu
  3. Cu ce se ocupă Corneliu State
  4. Ce avere au Oana Gheorghiu și Corneliu State

Oana Gheorghiu este actual vicepremier în Guvernul României. Cât despre viața personală, ea are o relație stabilă cu Corneliu State, partenerul ei de viață. Cei doi nu sunt căsătoriți oficial, însă, formează un cuplu de mulți ani și au împreună un fiu, pe Alex, care studiază în străinătate.

Cum a ajuns Oana Gheorghiu vicepremier

Pe 30 octombrie, Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire. Cunoscută pentru implicarea sa în proiecte umanitare, ea este cofondatoare și copreședintă a Asociației Dăruiește Viață, organizație care a schimbat radical infrastructura medicală din România.
Conform Libertatea pentru femei, la ceremonia de învestire, Gheorghiu a anunțat că se va suspenda din funcțiile executive din cadrul asociației pe durata mandatului.

Ce proiecte a coordonat Oana Gheorghiu

De-a lungul anilor, Oana Gheorghiu a atras peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări. Ea a colaborat cu peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare a sa rămâne Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave de la Marie Curie, o clădire impresionantă de 12.000 mp, 9 etaje și peste 140 de paturi, un adevărat reper în domeniul medical.

În primăvară, ea a fost numită de Ilie Bolojan în Consiliul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. În declarația sa de avere apare și numele partenerului său, Corneliu State.

Cu ce se ocupă Corneliu State

Corneliu State, partenerul Oanei Gheorghiu, este managerul companiei franceze Sodipan pentru România, firmă care activează în domeniul refrigerării și izolațiilor industriale. Potrivit Fanatik, compania furnizează și instalează panouri frigorifice izoterme și are proiecte în România, Bulgaria, Ungaria, dar și în SUA și Canada.

Sodipan activează pe piața românească din 2004, iar Corneliu State coordonează activitatea din România și țările vecine. În București, compania a dezvoltat un proiect pentru o piață agroalimentară de 5.800 de metri pătrați.

Ce avere au Oana Gheorghiu și Corneliu State

Cei doi dețin împreună două terenuri în București, unul de 1.603 mp, achiziționat în 2005, și un altul de 144 mp, cumpărat în 2017. Tot în 2017 au cumpărat și o casă de locuit de 127,17 mp.

Oana Gheorghiu și Corneliu State au un fiu, Alex, care a absolvit Liceul francez Anna de Noailles din București și, în prezent, studiază la Universitatea din Twente, în Olanda.
În decembrie 2024, Oana Gheorghiu a împărtășit un moment emoționant alături de fiul ei:

„Am fost la vot cu Alex, băiatul meu. El și alte zeci de mii de studenți români învață în Olanda, acolo unde învățământul are standarde adevărate și unde statul olandez le subvenționează studiile exact ca unui student olandez”, a declarat aceasta pe rețelele sociale.

