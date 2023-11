Ciolacu: Boloș a mers bărbătește și a vorbit cu angajații din Ministerul Finanțelor. I-a luat cineva apărarea? Îl apăr eu. E priceput, are bună-credință și frică de Dumnezeu. E un om copleșit, în aceste momente

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit despre protestul din Ministerul Finanțelor și l-a lăudat pe Marcel Boloș, ministrul care a fost instalat în funcție la propunerea PNL, și spune că este „și priceput, are și bună-credință, are și frică de Dumnezeu”, dar „nu are acea parte de a comunica mai mult cu oamenii”.

Premierul a vorbit, joi seară, la România TV, despre protestul din Ministerul Finanțelor.

„Văd că domnul ministru (…). N-am urmărit, i-a luat cineva apărarea domnului ministru Boloș până acum?”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă Marcel Boloș are nevoie să îl apere cineva, liderul PSD a spus: „Îl apăr eu. Domnul ministru Marcel Boloș e un om de bună-credință. Ca și fiecare dintre noi, are defecte. Este și priceput, are și bună-credință, are și frică de Dumnezeu. Nu are acea parte de a comunica mai mult cu oamenii. E un om copleșit, în aceste momente, pentru că este o presiune foarte mare pe domnia sa și pe ministerul pe care îl conduce. Un singur lucru, din punctul meu de vedere, a greșit domnul Boloș. Nu poți să le faci pe toate singur. Puterea întotdeauna trebuie să o împarți”.

„(Trebuie, n.r.) să fii alături de domnul ministru, să fii alături de guvern în acest demers pe care trebuie să îl pornim din Ministerul de Finanțe, cu această reformă bugetară, să grăbim pentru prima oară după 30 de ani, 30 și de ani, digitalizarea ANAF cât mai rapid. Este nevoie de o echipă responsabilă. Nu vrea nimeni nici demisii. Eu, Marcel Ciolacu, garantez că nimănui nu îi va fi tăiat niciun leu din salariu”, a mai declarat Marcel Ciolacu.