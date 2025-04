Ciprian Ciucu a publicat o listă cu „proiectele blocate de Nicușor Dan pentru comunitatea Sectorului 6”: „Cel mai vechi așteaptă semnătura de trei ani”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a publicat o listă de investiții în sectorul său despre care spune că sunt blocate de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, aflat în campanie pentru prezidențiale. „România are nevoie de un președinte asumat, care să tragă pentru oameni, nu în defavoarea lor”, a afirmat primarul liberal.

Ciucu a spus de mai multe ori că Dan pentru funcția de președinte și prestația acestuia la Primăria Generală a Capitalei: „Mi-ar fi trebuit să lucrez zile astea cu el la Primărie, dar e plecat în campanie prin țară, face mai mult politică decât administrație în ultimul timp. Nu-l găsesc, unde să-l găsesc? Pentru că dânsul e mai politician decât toți pentru că este un politician de succes, a câștigat de două ori Primăria Capitalei, acum este în o altă campanie electorală, dar n-am fost convins de partea de administrator bun”.

Proiectele pe care Nicușor Dan le blochează în Sectorul 6, potrivit lui Ciprian Ciucu

„Nu este suficientă dorința și viziune mea, munca echipei mele. De cele mai multe ori semnătura finală, acordul sunt ale primarului general.

Nu știu de ce acolo ne blocăm de fiecare dată. Și stăm, și așteptăm!

Dar nu mai avem timp, domnule Nicușor Dan!

Vrem să prindem din urmă CIVILIZAȚIA!

Vă las și aici lista cu proiectele blocate de dumneavoastră pentru comunitatea Sectorului 6.

Sunt 16, cel mai vechi așteaptă semnătura de trei ani, și le știți pe toate. Pentru că v-am tot rugați să le dați drumul.

Ce ziceți? Le semnați? Sunt pentru oameni!

România are nevoie de un președinte asumat, care să tragă pentru oameni, nu în defavoarea lor.

✔️PUZ Zona 17 – 10.10.2022;

✔️Apă – canal Strada Aleșd – 23.01.2024;

✔️Apă – canal – Drumul Valea Cricovului – 30.01.2024;

✔️Alimentare energie electrică – Bd. Timișoara 108B – 16.04.2024;

✔️Cumpărare teren Ușurelu – Valea Largă – 15.05.2024;

✔️Apă – canal – Strada Viscolului- 22.05.2024;

✔️Apă-Canal – Drumul Belșugului – 23.07.2024;

✔️Apă-Canal – Drumul Cricovului – 12.08.2024;

✔️Plan Urbanistic de Detaliu la Parcul Grozăvești. Așteaptă avizul de la Comisia Tehnică de Circulație. Proiectul l-am depus deja pentru finanțare pe Programul Operațional Regional;

✔️Plan Urbanistic de Detaliu pentru Liceul Gheorghe Airinei. Demolare și construire campus liceal cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Așteaptă avizul de la Comisia Tehnică de Circulație;

✔️Preluare în administrare străzi (Str. Valea Doftanei, MZ 19, etc.) – 26.11.2024;

✔️Intervenție de reparații pe străzile aflate în administrarea Administrației Străzilor- 20.12.2024;

✔️Parcul Liniei Faza 3 (avizul Comisiei Tehnice de Circulație);

✔️ Preluare în administrare Calea Crângași;

✔️ Preluare în administrare Șos. Virtuții;

✔️Declarare domeniu public terenurile de pe Valea Largă, de sub spital și de lângă Pod Ciurel”, a scris primarul Ciprian Ciucu, pe Facebook.