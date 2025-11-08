B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu: „Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție" / Planurile pentru Primăria Capitalei: „O să mă concentrez pe reforma administrației"

Ciprian Ciucu: „Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție” / Planurile pentru Primăria Capitalei: „O să mă concentrez pe reforma administrației”

08 nov. 2025, 08:36
Ciprian Ciucu: „Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție” / Planurile pentru Primăria Capitalei: „O să mă concentrez pe reforma administrației”
Sursa foto: Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu, despre lupta împotriva corupției: Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere
  2. Ce își propune Ciprian Ciucu dacă va ajunge câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, este candidatul din partea PNL pentru Primăria Capitalei. Într-un interviu acordat recent, acesta a vorbit despre ce își propune să facă dacă va ajunge la conducerea Bucureștiului. Ciprian Ciucu promite o bună comunicare cu primarii de sectoare, deblocarea proiectelor și nu în ultimul rând, sî continue lupta pe care a început deja ca primar de sector: cea împotriva corupției. 

Ciprian Ciucu, despre lupta împotriva corupției: Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere

Ciprian Ciucu susține că, deși nu vorbește despre asta, au fost nenumărate cazuri când a refuzat să emită autorizații de construcție în Sectorul 6 pentru că nu aveau o bază legală pentru a fi emise. Candidatul pentru Primăria Capitalei a preciat că preferă să nu își ducă luptele anticorupție la vedere, dar asta nu înseamnă că nu face demersuri pentru a stopa acest fenomen.

„Sunt anumiți dezvoltatori, unii m-au dat în judecată, sunt în instanță de foarte mult timp. Au cerut foarte mulți bani, niște sume fabuloase. […] Pentru că n-am emis nu știu ce autorizație de construcție care mie mi se părea că nu avea bază legală să fie emisă. M-au atacat în instanță. Eu nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție.

Nu spun că dezvoltătorii sunt corupți, dar sunt anumite zone care au parazitat sectorul șase și pe care le-am smuls, le-am decuplat de administrație. Asta pot să zic și am nenumărate exemple, începând cu piețele”, a declarat Ciprian Ciucu pentru G4Media.

Ce își propune Ciprian Ciucu dacă va ajunge câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu susține că odată ajuns în funcția de conducere a Capitalei se va concentra pe reforma Primăriei Bucureștiului și relația pe care o are cu celelalte sectoare. De asemenea, își propune să aibă o bună colaborare cu edilii de la sectoare și să deblocheze proiectele de investiții. Astfel, în cei 10 ani pe care și-i dorește în funcția de primar general, înfățisarea Bucureștiului va fi întocmai ca a unei „capitale europeane bine puse la punct”.

„În primul rând voi încerca să colaborez cu primarii de sectoare, acolo unde au proiecte care trebuie să fie deblocate, vor fi deblocate și voi colabora foarte aproape cu ei. O să urmăresc foarte atent proiectele de investiții. Eu, ca primar, de exemplu, știu fiecare proiect de investiții în ce etapă se află, de ce avize mai are nevoie.

Și o să mă concentrez pe reforma administrației Bucureștiului. Mă refer la reforma internă a primăriei, relația dintre competențele pe care le are Primăria Generală în raport cu sectoarele și astfel de lucruri care sunt esențiale ca să pui lucrurile pe o traiectorie corectă, așa cum am reușit să le să le pun la Sectorul 6”, a mai declarat candidatul la Primăria Bucureștiului.

