Planurile lui Ciucu pentru București. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei a prezentat într-un interviu acordat G4Media proiectele și planurile pe care le are, în cazul în care va câștiga alegerile din decembrie. Acesta vorbește despre două orizonturi de timp: unul de 6 ani și jumătate și unul de 10 ani, perioade pe care le consideră necesare pentru transformarea Bucureștiului într-o capitală europeană modernă.

“Eu intenționez să candidez pentru 6 ani. Adică 2,5 ani rămași din acest mandat, plus încă un mandat. Și propun două viziuni: O viziune pe termen mediu și o viziune pe termen lung. Cea pe termen mediu este de 6,5 ani după ce voi fi ales, cea de termen lung va fi de 10 ani. După primii 6 ani deja se vor fi văzut rezultatele scalate la nivelul Bucureștiului pe care le-am avut în 4 ani la Sectorul 6, iar în 10 ani București o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”, a precizat Ciucu, într-un interviu la .

Planurile lui Ciucu pentru București. Ce proiecte prioritare anunță pentru centrul Capitalei

Candidatul PNL consideră că centrul orașului este una dintre marile urgențe ale Bucureștiului și trebuie administrat direct de .

„În ceea ce privește proiectele, mă interesează foarte mult Centrul orașului, care este în directa administrare a Primăriei Capitalei. Bulevardul Magheru are nevoie de un PUZ de regenerare urbană împreună cu Calea Victoriei, pentru că ați văzut în ce situație se prezintă acea zonă. Apoi, câteva proiecte care să rezolve problema traficului și a poluării, în special din centru, pentru că acolo este apanajul Primăriei Capitalei”, a mai spus Ciucu, care a subliniat degradarea vizibilă din zonă.

Modernizarea acestei artere istorice ar urma să fie combinată cu proiecte care vizează reducerea traficului și a poluării, în special în zonele aglomerate.

„Deci, viziunea mea este ca centrul orașului să arate ca o capitală cu care să te mândrești, nu ca una cu care să-ți fie cumva rușine”, a punctat acesta.

Va candida Ciprian Ciucu și la prezidențiale?

Întrebat dacă ia în calcul o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale, după ce ar deveni primar general, Ciucu a oferit un răspuns categoric:

„Cea mai mare onoare pe care pot s-o am în viața asta este să fiu primarul Bucureștiului și nu-mi doresc altă onoare. Am un cursus honorum, cum spuneau romanii, care mă recomandă să ajung aici. Eu sunt un administrator, am o pasiune pentru pentru administația publică locală. M-am ocupat în trecutul meu profesional cu afaceri europene. La un moment dat m-am dus către administația publică locală pentru că acest lucru mi l-am dorit.”

Acesta afirmă că nu se vede într-un rol precum cel de președinte al României:

„Categoric nu. N-o să mă duc să candidez la președinția României. Nu vreau să vorbesc prostii, nu știu ce context extraordinar ar trebui să fie și eu, să am foarte multă încredere și să nu poată altcineva. Adică să fie o situație excepțională. Dar nu face parte din pozițiile pe care mi le doresc.

Plus că nu este stilul de viață pe care să mi-l doresc la nivel personal. Nu mă văd stând izolat, cu gărzi de corp 5 ani de zile într-un palat, fără ca să minimalizez importanța funcției.”, a mai menționat candidatul la Primăria Capitalei.