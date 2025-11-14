B1 Inregistrari!
Cum vrea Ciprian Ciucu să transforme Bucureștiul. Ce are în plan să facă, dacă va ajunge primar General al Capitalei (VIDEO)

Cum vrea Ciprian Ciucu să transforme Bucureștiul. Ce are în plan să facă, dacă va ajunge primar General al Capitalei (VIDEO)

Ana Maria
14 nov. 2025, 22:43
Cum vrea Ciprian Ciucu să transforme Bucureștiul. Ce are în plan să facă, dacă va ajunge primar General al Capitalei (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photo / Alex Nechez
Cuprins
  1. Ce este „cultura mentenanței” propusă de Ciprian Ciucu pentru București
  2. Cum vrea Ciucu să crească eficiența administrației bucureștene
  3. Care sunt pașii pentru aceste proiecte urbane propuse de Ciucu

Ciprian Ciucu promite implementarea culturii mentenanței și proiecte urbane majore pentru București. Candidatul PNL la Primăria Capitalei a vorbit în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre strategia sa pentru Capitală.

Ce este „cultura mentenanței” propusă de Ciprian Ciucu pentru București

El dorește să implementeze o cultură a mentenanței la nivelul întregului oraș, similară cu cea aplicată deja în Sectorul 6.

„Suntem aproape de Cercul Militar Național, Capșa, zona aceea. Ați văzut cum arată spațiul verde? Deci pe partea de mentenanță. Ce am reușit să fac în Sectorul 6 a fost să aduc cultura mentenanței sau a întreținerii. În sensul în care, dacă este o bancă stricată, ai 24 de ore ca să o repari. Dacă este un coș plin cu gunoaie și primim o sesizare, ai două ore ca să intervii ca să cureți zona.”, a explicat Ciucu.

Cum vrea Ciucu să crească eficiența administrației bucureștene

Pentru o mai bună gestionare a mentenanței, candidatul PNL propune implementarea unor procese de management bine structurate, inclusiv o aplicație cu coordonate GPS pentru monitorizarea și intervenția rapidă în zonele semnalate.

„Am niște procese de management bine puse la punct, inclusiv cu o aplicație care dă coordonate GPS. Deci ce pot eu să zic este că, pe ceea ce înseamnă mentenanță și pe ce înseamnă creșterea capacității administrative, o să insist foarte, foarte mult. Întreținerea, întreținerea spațiilor verzi, întreținerea parculor, lucruri care sunt mai ușor de făcut, iar pe termen lung, este nevoie de proiecte de regenerare urbană.”, a subliniat Ciprian Ciucu.

Care sunt pașii pentru aceste proiecte urbane propuse de Ciucu

Pe termen lung, Ciucu dorește să lanseze proiecte majore de regenerare urbană. A dat exemplu zona Magheru, care necesită o modernizare profundă. Totuși, procesul este unul complex și de durată.

„De exemplu, ca să vii cu un proiect de regenerare urbană pe zona Magheru, pentru că acum nu arată cel mai bine, ai nevoie de un PUZ.

Un PUZ, în această țară, durează cam un an și jumătate numai ca să-l faci, să fie avizat, să fie votat.

După care, ai nevoie de proiect tehnic. Ai nevoie de o licitație ca să faci un proiect tehnic. După ce ai făcut proiectarea care și ea mai durează, deci au trecut deja 2 ani și jumătate, poți face licitația pentru lucrări.

Deci aceste lucruri pe care le-am făcut deja ca primar de sector, nu le-am făcut imediat. Le-am făcut etapizat pentru că lucrurile grele se fac puțin mai greu, dar trebuie să fac bine și atunci oamenii trebuie să aibă și puțină răbdare. Nu vreau ca să le vând gogoși, vreau să le prezint o viziune etapizată de care să mă mențin și să raportez de fiecare dată în ce stadiu sunt.”, a mai adăugat candidatul PNL la Primăria Capitalei.

