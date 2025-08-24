B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală

Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală

B1.ro
24 aug. 2025, 20:33
Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Datele sondajului INSCOP arată că Ciprian Ciucu este cel mai bine plasat dintre candidații de dreapta și are șanse reale să devină principalul contracandidat al PSD la Primăria Capitalei.

Simulările arată că, dacă ar fi singurul candidat al dreptei, ar putea cumula între 49% și 51%, adunând la scorul propriu și voturile care acum merg către Cătălin Drulă și Ana Ciceală. Această rezervă îl plasează peste Daniel Băluță și peste AUR în ambele scenarii testate.

În varianta cu Anca Alexandrescu, Ciucu are 23,8%, Băluță 26,2%, Drulă 18,4% și Ciceală 8,5%. În scenariul cu George Simion, liberalul obține 23,6%, Băluță 26,9%, Drulă 16,9% și Ciceală 8,5%.

Pe lângă acest potențial politic, profilul de încredere îl avantajează: deși notorietatea sa este de doar 53,9%, aproape jumătate dintre cei care îl cunosc au încredere în el (46,9%), procentul cel mai ridicat dintre toți personalitățile politice analizate. Deși este mai cunoscut decât Ciprian Ciucu, nivelul de încredere în Daniel Băluță este mai scăzut raportat la notorietate, ceea ce arată că are un potențial de creștere mai scăzut decât al liberalului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
Politică
Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Politică
Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană
Politică
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană
Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
Politică
Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni: Politica adevărată se face fără artificii
Politică
Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni: Politica adevărată se face fără artificii
Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean: Relațiile dintre Chișinău și București au ajuns la cel mai frățesc nivel
Politică
Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean: Relațiile dintre Chișinău și București au ajuns la cel mai frățesc nivel
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
Politică
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
Politică
Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. Cu cine se va întâlni în țara vecină
Politică
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. Cu cine se va întâlni în țara vecină
Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii dintre șefii acestor companii nu vin pentru ăia 50.000 de lei, ci pentru combinații
Politică
Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii dintre șefii acestor companii nu vin pentru ăia 50.000 de lei, ci pentru combinații
Ultima oră
21:54 - Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”
21:27 - Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
20:59 - Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
20:22 - Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
19:49 - Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
19:20 - Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
18:47 - „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)
18:21 - CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
17:58 - Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
17:30 - Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)