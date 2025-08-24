Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală

Datele sondajului INSCOP arată că Ciprian Ciucu este cel mai bine plasat dintre candidații de dreapta și are șanse reale să devină principalul contracandidat al PSD la Primăria Capitalei.

Simulările arată că, dacă ar fi singurul candidat al dreptei, ar putea cumula între 49% și 51%, adunând la scorul propriu și voturile care acum merg către Cătălin Drulă și Ana Ciceală. Această rezervă îl plasează peste Daniel Băluță și peste AUR în ambele scenarii testate.

În varianta cu Anca Alexandrescu, Ciucu are 23,8%, Băluță 26,2%, Drulă 18,4% și Ciceală 8,5%. În scenariul cu George Simion, liberalul obține 23,6%, Băluță 26,9%, Drulă 16,9% și Ciceală 8,5%.

Pe lângă acest potențial politic, profilul de încredere îl avantajează: deși notorietatea sa este de doar 53,9%, aproape jumătate dintre cei care îl cunosc au încredere în el (46,9%), procentul cel mai ridicat dintre toți personalitățile politice analizate. Deși este mai cunoscut decât Ciprian Ciucu, nivelul de încredere în Daniel Băluță este mai scăzut raportat la notorietate, ceea ce arată că are un potențial de creștere mai scăzut decât al liberalului.