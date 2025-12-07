Ciprian Ciucu (PNL), noul primar general al Capitalei potrivit , a declarat că, din câte știe el, președintele Nicușor Dan a votat cu Ana Ciceală, candidata SENS.



Întrebat de un reporter dacă crede că Dan l-a votat, Ciucu a răspuns: „Știu că a votat cu Ana Ciceală”.

Ciucu: Nicușor Dan n-are de ce să mă vadă ca un competitor

Într-o intervenție pentru B1 TV, Ciucu a mai afirmat că Nicușor Dan n-are de ce să se teamă deoarece el n-are de gând să candideze la următoarele alegeri prezidențiale.

„Nu mă interesează să candidez la Președinția României niciodată, dar cel puțin în următorii 10 ani. Am nevoie de acest timp pentru București. (…) Dl Nicușor Dan n-are de ce să mă vadă pe mine ca un competitor”, a insistat Ciucu.