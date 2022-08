Ciprian Ciucu, întrebat dacă este șantajat de miniștrii PSD: „Ce trebuie să fac e să mă abțin să îi atac. Depinde mandatul meu de decizii care se iau la nivel de ministere” (VIDEO)

Primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, Ciprian Ciucu, a recunoscut joi seara în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că se abține să supere miniștrii PSD pentru că mandatul său depinde de sprijinul venit de la Guvern. Primarul Sectorului 6 a oferit astfel o mostră despre cum funcționează în practică autonomia locală.

Ciprian Ciucu recunoaște că se teme să supere miniștrii PSD

Ciprian Ciucu a precizat că „nu trăim într-o lume ideală” și că mandatul său depinde inclusiv de deciziile luate de miniștrii PSD, prin urmare e normal să se abțină să îi atace.

Acesta a răspuns în acest mod la întrebarea dacă se simte șantajat de miniștrii PSD:

„Un primar sau oricine vrea să obțină rezultate acționează și cu instrumente administrative care țin de competența lui și cu mijloace politice. Când iei decizii pentru comunitatea ta, trebuie să te situezi inclusiv politic astfel încât să fii în măsură să iei acele decizii. Este greu să explici cuiva care nu are toate informațiile o decizie pe care o iei. Deciziile pe care le iau sunt tocmai pentru a-mi potența mandatul, puterea politică, astfel încât să livrez ceea ce am promis”.

Ciprian Ciucu a precizat că depinde de miniștrii PSD

Primarul Ciucu a mai precizat că din acest motiv nu poate spune dacă PNL o va susține sau nu pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei:

„Dacă eu în momentul de față îmi antagonizez PSD-ul care o susține pe Gabriela Firea și am nevoie ca să intru la miniștrii PSD pentru diverse lucruri , de ce aș face eu lucrul acesta?

Evident, fiecare are prietenii, are relații de colegialitate, diferite sentimente. Depinde mandatul meu de decizii care se iau la nivel de ministere. Am o relație normală, instituțională…

Nu trăim într-o lume ideală. Depind de decizii. Nu fac nimic să le câștig prietenia dar ce trebuie să fac e să mă abțin să îi atac, este normal. Ei sunt în coaliție cu PNL la nivel național”.