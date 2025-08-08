B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II

Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II

B1.ro
08 aug. 2025, 17:44
Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean explică proiectul Pilonului II
Sursa foto: Facebook

Prim-vicepreședintele PNL și primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, au făcut publice clarificări privind proiectul de lege referitor la plata pensiilor din Pilonul II.

Ciprian Ciucu a subliniat că inițiativa „nu este proiectul Guvernului, ci al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), trimis la Guvern” și a explicat că legea este necesară pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Acesta a avertizat că „o manipulare publică ar putea genera extrageri masive care ar afecta contribuabilii tineri și chiar stabilitatea Pilonului II, conceput să asigure plăți timp de 10 ani sau mai mult”.

El a criticat faptul că ASF a trimis legea „fără o serie de dezbateri publice” și a cerut explicații clare privind procentul maxim de retragere: „Mi se pare mic procentul… ulterior am aflat că este media europeană, iar în Polonia e de 15%”.

Mircea Abrudean a transmis că „nu se naționalizează nimic” și că banii din Pilonul II „rămân în proprietatea contribuabilului, iar în caz de deces, moștenitorii primesc soldul rămas”. Potrivit acestuia, procentul de 25% este „mai generos decât în multe sisteme similare din UE”, iar România se aliniază standardelor OCDE. „Legislația privind pensiile private este un pas clar spre aderarea la OCDE”, a declarat președintele Senatului.

