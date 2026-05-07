Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta". Atac direct către Simion

Ana Maria
07 mai 2026, 21:55
Sursa foto: Facebook / @Dominic Fritz﻿
Cuprins
  1. Ce înseamnă, de fapt, acordul politic dintre USR și PNL
  2. Fritz, despre acordul politic dintre USR și PNL. Ce spune despre negocierile de la Cotroceni
  3. Cum răspunde Fritz acuzațiilor lansate de George Simion
  4. Ce spune liderul USR despre Sorin Grindeanu
  5. Ce mesaj comun au transmis PNL și USR

Liderul USR, Dominic Fritz, a explicat joi seară ce presupune acordul politic anunțat împreună cu PNL, după mesajul comun publicat de el și Ilie Bolojan în contextul crizei politice provocate de căderea Guvernului.

Fritz a declarat la Digi24 că parteneriatul dintre cele două formațiuni are ca obiectiv menținerea direcției reformiste și blocarea colaborării dintre PSD și AUR în Parlament.

Ce înseamnă, de fapt, acordul politic dintre USR și PNL

Dominic Fritz a spus că PNL și USR încearcă să acționeze coordonat în actualul context politic și să vină cu propuneri comune în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„PNL și USR sunt cea mai mare fracțiune din Parlament. România să nu piardă calea reformistă, deci să ne opunem la ce fac AUR și PSD în Parlament. Să luăm decizii împreună”, a declarat liderul USR, potrivit Știtipesurse.

Acesta a insistat că decizia colaborării dintre cele două partide nu a fost luată sub presiunea momentului.

„Nu am luat decizia în mod pripit, emoțional”, a ținut să sublinieze Fritz.

Fritz, despre acordul politic dintre USR și PNL. Ce spune despre negocierile de la Cotroceni

Președintele USR a afirmat că atât PNL, cât și USR merg la consultările cu președintele Nicușor Dan cu propuneri concrete și poziții asumate public.

Nu mergem la Cotroceni pentru a povesti, ci cu idei clare, asumate, idei pe care le spunem și-n public”, a mai adăugat Dominic Fritz.

Întrebat dacă șeful statului știa despre noua colaborare dintre cele două partide, liderul USR a răspuns afirmativ.

Bineînțeles, dar am și spus public. Decizia USR de marți a spus asta. Am fost mandatat să discut cu Ilie Bolojan. Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta”,a punctat Fritz.

Cum răspunde Fritz acuzațiilor lansate de George Simion

Dominic Fritz a respins acuzațiile liderului AUR, George Simion, potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar încălca Constituția prin consultările și negocierile informale purtate în aceste zile.

Nu cred că președintele Nicușor Dan încalcă constituția. E ridicol. Atacurile lui George Simion arată doar jocul cinic făcut de liderul AUR”, a punctat Fritz.

Liderul USR a criticat și PSD, despre care spune că încearcă să gestioneze actuala criză politică prin calcule de partid.

Cu siguranță speră că se va închide în curând. Poate există un plan secret la PSD, pe care nu-l știm. Văd că PSD crede că ne poate păcăli încă o dată. Acest cinism ne costă mult. Această criză nu cred că se va încheia repede”, a mai declarat Fritz.

Ce spune liderul USR despre Sorin Grindeanu

Dominic Fritz a afirmat că nu are foarte mare încredere în liderul PSD, Sorin Grindeanu, invocând promisiuni care nu ar fi fost respectate în trecut. Totodată, liderul USR a susținut că actuala criză politică ar putea scoate la iveală informații și probleme care trebuie rezolvate în perioada următoare.

Dacă aveam soluția pentru rezolvarea crizei o spuneam de mult”, a mai afirmat Fritz.

Poate vom avea noi surprize, informații. Încercăm nu doar să le scoatem la suprafață, ci să vedem și ce să mai reparăm în următoarea perioadă”, a mai adăgat președintele USR.

Ce mesaj comun au transmis PNL și USR

În mesajul comun publicat de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, cele două formațiuni au anunțat că vor colabora pentru apărarea „direcției de reformă și corectitudine”.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, au transmis, joi seară, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au bătut palma. Ce decizie au luat și ce mesaj comun au transmis după discuțiile cu Nicușor Dan: „O facem pentru România"
