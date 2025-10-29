B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)

Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 20:30
Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. Cum și-a anunțat candidatura Ciprian Ciucu
  2. Ce a spus liderul PNL despre calitățile lui Ciucu

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și Primarul Sectorului 6, a fost validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei.

Miercuri s-a întrunit Comitetul de Coordonare al Municipiului București, organizat de filiala PNL București. Votul a fost în unanimitate.

Cum și-a anunțat candidatura Ciprian Ciucu

Liberalul își anunțase oficial candidatura acum două zile.

„Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?

Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie.

Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6.
Dragii mei,

Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul!

Am avut un “dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate!

Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașament și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Și știu că mă și alintați… Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea.

Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul!

Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavoastră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!

De ce am luat decizia de a candida pentru a fi Primarul Bucureștiului

Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!

Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos!

Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!

Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate!

Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri.

Nu mai vreau ca orașul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate, sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate!

Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu alții, întotdeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat.

Sloganul meu în acest campanie va fi “BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”!

Și mă voi ține de cuvânt!”, scrisese Ciucu, pe Facebook.

Ce a spus liderul PNL despre calitățile lui Ciucu

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, se pronunțase în favoarea actualului primar de la 6. Bolojan a afirmat că Ciucu a fost singurul care, din cei care au participat în diverse schimburi de experiență, a pus în aplicare lucruri care au dat roade în diverse țări europene dezvoltate.

„Când eram primar, unul dintre cei care m-au vizitat – au venit mulți oameni, noi, primarii, facem un schimb de experiență -, chiar când nu era primar a venit și am avut discuții de administrație și o parte din cei cu care am schimbat impresii legate de ce se poate face într-un oraș au pus în practică aceste aspecte, care au dat rezultate de zeci de ani în alte părți și pe care eu le-am preluat și le-am aplicat cu viteză mare, pentru că dacă au dat rezultate în Germania, în Austria, înseamnă că trebuie să dea și la noi și s-a dovedit corect. Dar a fost unul dintre puținii care a pus în practică aceste lucruri într-un sector, de exemplu, și de-aia consider că ar fi un primar viabil pentru București”, a adăugat Bolojan.

Tags:
Citește și...
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Politică
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Salariile bugetarilor, înghețate în 2026? Lovitură pentru angajații care lucrează la stat! Ce a anunțat Ilie Bolojan
Politică
Salariile bugetarilor, înghețate în 2026? Lovitură pentru angajații care lucrează la stat! Ce a anunțat Ilie Bolojan
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Depunerea jurământului are loc joi dimineață, la Cotroceni, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Depunerea jurământului are loc joi dimineață, la Cotroceni, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan
Liderul deputaților AUR iese la atac: „Premierul să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat”
Politică
Liderul deputaților AUR iese la atac: „Premierul să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat”
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Politică
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
Politică
Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
Politică
Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
EXCLUSIV: Retragerea americanilor. Este România în pericol? Ce spune un fost șef al Armatei Române (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Retragerea americanilor. Este România în pericol? Ce spune un fost șef al Armatei Române (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane. Președintele l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan, reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane. Președintele l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan la Cotroceni
Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu un fake-news. Cum a păcălit telespectatorii (VIDEO)
Politică
Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu un fake-news. Cum a păcălit telespectatorii (VIDEO)
Ultima oră
21:17 - CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
21:15 - Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
21:07 - CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)
21:05 - Legea nescrisă a șoselelor: Cele 5 reguli esențiale pe care orice șofer trebuie să le respecte zilnic!
20:56 - Tichetele de masă vor fi mai mari din 2026. Care va fi noua valoare și ce beneficii aduce această decizie
20:30 - „Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
20:09 - Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
20:09 - Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România: „România a fost un aliat puternic. Această decizie transmite un semnal greșit Rusiei”
19:52 - Guvernul german majorează salariul minim. Cât va crește până în 2027
19:50 - Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării