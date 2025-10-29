Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și Primarul Sectorului 6, a fost validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei.

Miercuri s-a întrunit Comitetul de Coordonare al Municipiului București, organizat de filiala PNL București. Votul a fost în unanimitate.

Cum și-a anunțat candidatura Ciprian Ciucu

Liberalul candidatura acum două zile.

„Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?

Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie.

Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6.

Dragii mei,

Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul!

Am avut un “dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate!

Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașament și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Și știu că mă și alintați… Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea.

Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul!

Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavoastră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!

De ce am luat decizia de a candida pentru a fi Primarul Bucureștiului

Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!

Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos!

Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!

Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate!

Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri.

Nu mai vreau ca orașul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate, sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate!

Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu alții, întotdeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat.

Sloganul meu în acest campanie va fi “BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”!

Și mă voi ține de cuvânt!”, scrisese Ciucu,

Ce a spus liderul PNL despre calitățile lui Ciucu

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, actualului primar de la 6. Bolojan a afirmat că Ciucu a fost singurul care, din cei care au participat în diverse schimburi de experiență, a pus în aplicare lucruri care au dat roade în diverse țări europene dezvoltate.

„Când eram primar, unul dintre cei care m-au vizitat – au venit mulți oameni, noi, primarii, facem un schimb de experiență -, chiar când nu era primar a venit și am avut discuții de administrație și o parte din cei cu care am schimbat impresii legate de ce se poate face într-un oraș au pus în practică aceste aspecte, care au dat rezultate de zeci de ani în alte părți și pe care eu le-am preluat și le-am aplicat cu viteză mare, pentru că dacă au dat rezultate în Germania, în Austria, înseamnă că trebuie să dea și la noi și s-a dovedit corect. Dar a fost unul dintre puținii care a pus în practică aceste lucruri într-un sector, de exemplu, și de-aia consider că ar fi un primar viabil pentru București”, a adăugat Bolojan.