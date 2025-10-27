B1 Inregistrari!
Elena Boruz
27 oct. 2025, 08:37
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Șeful Guvernului: „Nu partidul politic este problema, ci omul”
  2. De ce este potrivit Ciucu pentru funcția de primar general al Capitalei

Premierul Ilie Bolojan și-a numit preferatul în cursa pentru Primăria Capitalei. Prim-ministrul României a explicat că, din punctul său de vedere, cel care este cel mai pregătit să preia funcția de primar general al Bucureștiului este Ciprian Ciucu, acrualul orimar al Sectorului 6 al Capitalei.

Șeful Guvernului: „Nu partidul politic este problema, ci omul”

Ilie Bolojan a explicat viziunea sa asupra partidelor politice din România. Șeful Executivului a precizat că, din punctul său de vedere, în România, nu formațiunile politice sunt problema, ci oamenii care fac parte din ele.

Tocmai din acest motiv, premierul consideră că Ciprian Ciucu este un om în care, așa cum a spus, are încredere, deoarece a demonstrat ceea ce a putut face în calitate de primar la Sectorul 6.

„Foarte probabil candidatul pe care îl vom susține este Ciprian Ciucu, pentru că astăzi s-a derulat un prim proces de desemnare, deci biroul de la București l-a votat candidat, mai sunt două etape și foarte posibil la finalul acestei săptămâni să avem închisă această procedură. Dar, în general, alegerile de primar, cu cât aspectele care țin de primărie sunt mai pronunțate, au o componentă care este legată de om.

Din experiența mea, și caut să fiu un om cât se poate de corect, nu partidul politic este problema, întotdeauna omul este problema și de-aia am evitat să pun etichete unor partide să critic în masă. Oamenii sunt importanți, cei care candidează și eu cred că domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea ce a făcut în calitate de primar la Sectorul 6, având în vedere experiența dânsului din toți acești ani, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București și este un om în care eu personal am încredere”, a spus Bolojan, duminică seara, la Digi 24.

De ce este potrivit Ciucu pentru funcția de primar general al Capitalei

Bolojan a argumentat ideea conform căreia Ciprian Ciucu este potrivit să dețină funcția de primar general al Capitalei. Acesta a explicat că edilul a fost singurul care, din cei care au participat în diverse schimburi de experiență, a pus în aplicare, într-un sector, lucruri care au dat roade în diverse țări europene dezvoltate.

„Când eram primar, unul dintre cei care m-au vizitat – au venit mulți oameni, noi, primarii, facem un schimb de experiență -, chiar când nu era primar a venit și am avut discuții de administrație și o parte din cei cu care am schimbat impresii legate de ce se poate face într-un oraș au pus în practică aceste aspecte, care au dat rezultate de zeci de ani în alte părți și pe care eu le-am preluat și le-am aplicat cu viteză mare, pentru că dacă au dat rezultate în Germania, în Austria, înseamnă că trebuie să dea și la noi și s-a dovedit corect. Dar a fost unul dintre puținii care a pus în practică aceste lucruri într-un sector, de exemplu, și de-aia consider că ar fi un primar viabil pentru București”, a adăugat Bolojan.

