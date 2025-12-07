Ciprian Ciucu (PNL), noul primar general al Capitalei potrivit , a făcut declarații la închiderea urnelor. „Visul vieții mele îl trăiesc și mulțumesc bucureștenilor foarte, foarte mult că au avut încredere în mine și m-au votat”, a transmis acesta.

Ciucu, declarații după ce a câștigat alegerile

„Mă responsabilizează. Le mulțumesc bucureștenilor pentru încrederea lor, le mulțumesc celor care m-au sprijinit în campanie.

Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția de guvernare, mai ales pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă la PMB, o să avem multe proiecte de trecut. Vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Asta pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea.

A fost o campanie grea, a fost o campanie în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive, realizările mele ca primar de sector și despre viziunea mea. Cred că aici a fost cheia succesului.

Sunt oameni în secții și fac apel la ei să fie foarte atenți la numărătoarea voturilor.

Vreau să-i mulțumesc dlui președinte Bolojan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis că n-o să-l fac de râs și am dus o campanie demnă. Mulțumesc PNL pentru susținere. Mulțumesc REPER, inclusiv ministrului Pîslaru, mulțumesc lui Ludovic Orban și lui Vlad Gheorghe, pentru că a făcut un gest greu, dar corect.

Sunt la început de drum, sunt emoționat, îmi găsesc cu greu cuvintele. Mi-am dorit să fiu primarul Bucureștiului. E bine că am început ca primar de sector, că mă simt mult mai bine pregătit ca acum 5-6 ani. Visul vieții mele îl trăiesc și mulțumesc bucureștenilor foarte, foarte mult că au avut încredere în mine și m-au votat”, a afirmat Ciucu.