Euro a explodat în ziua moțiunii. A atins un nou record, marți, în raport cu leul, în contextul tensiunilor politice generate de votul asupra moțiunii de cenzură. Cursul a urcat de la 5,19 lei la aproximativ 5,21 lei pentru un euro, potrivit .

Evoluția vine pe fondul incertitudinii din scena politică, care pune presiune pe moneda națională și influențează reacțiile investitorilor.

Euro a explodat în ziua moțiunii. Ce spune ministrul Finanțelor despre această evoluție

Alexandru Nazare a explicat că instabilitatea politică din ultimele săptămâni are un impact direct asupra cursului de schimb. Acesta a declarat că presiunea asupra este deja vizibilă și că există riscul unor efecte suplimentare în economie, dincolo de creșterea euro.

Cum a evoluat cursul în ultimele zile

Creșterea de marți vine după un alt prag record atins cu o zi înainte. Luni, moneda euro a urcat de la 5,14 lei la aproximativ 5,19 lei pentru un euro, semnalând o tendință accelerată de depreciere a leului.

Această evoluție rapidă reflectă reacția piețelor la incertitudinile politice și economice.

Ce înseamnă un euro mai scump pentru români

Un curs mai mare al euro se traduce rapid în costuri mai ridicate pentru populație. Ratele în valută, chiriile sau vacanțele în străinătate pot deveni mai scumpe.

În plus, produsele importate și unele servicii pot înregistra majorări de preț, iar firmele care depind de achiziții externe resimt direct creșterea costurilor, pe care le pot transfera ulterior către consumatori.

Euro a explodat în ziua moțiunii. Cum reacționează piețele financiare

Pe piața valutară, investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile politice, iar orice semnal de instabilitate determină reacții rapide. În astfel de contexte, fluctuațiile de curs devin mai accentuate, iar volatilitatea crește semnificativ.

Ce scenariu îngrijorător iau în calcul economiștii

Specialiștii în economie avertizează că, dacă tensiunile politice persistă, deprecierea leului ar putea continua. În scenariile pesimiste, cursul ar putea ajunge chiar și la 7 lei pentru un euro, ceea ce ar însemna un impact major asupra economiei și nivelului de trai.