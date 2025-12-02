Ciucu caută o soluție comună pentru București. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că intenționează să îl sune în seara aceasta pe Cătălin Drulă, contracandidatul său din partea USR, pentru a găsi împreună „o soluție” benefică pentru București.

„Nu am această mândrie, să mă arăt rănit în orgoliul propriu. Înțeleg că este o campanie electorală, oamenii mai derapează. Pot să trec peste acea jignire, să îl sun, să îl întreb cum îi merge campania și să vedem dacă găsim o soluție, astfel încât să nu ajungă Bucureștiul pe mâna celor care nu trebuie să ajungă”, a subliniat Ciucu.

Ciucu caută o soluție comună pentru București. Ce va discuta cu Cătălin Drulă

Întrebat despre motivul apelului telefonic, Ciucu a precizat, potrivit :

„Îl voi suna, e mai important decât propriul meu orgoliu, să vedem dacă în al doisprezecelea ceas vom găsi o soluție”. Candidatul PNL a mai adăugat că, deocamdată, nu știe exact ce va propune, dar va aștepta să vadă „care e starea lui de spirit, dacă e dispus să dialogheze”.

„Nu știu, să văd întâi cum se simte, care e starea lui de spirit, dacă e dispus să dialogheze”, a afirmat Ciucu.

De ce să îl voteze bucureștenii pe Ciprian Ciucu și nu pe Cătălin Drulă

Ciprian Ciucu recunoaște că îi este greu să facă apel la „ ”, însă, a subliniat riscul ca Bucureștiul să ajungă „pe mâna Ancăi Alexandrescu, care nu are niciun fel de experiență la nivel de primărie, de administrație locală”.

„Îmi vine greu să fac apel la votul util, pentru că aș vrea un vot pentru ceea ce propun pentru oraș și pentru ceea ce am făcut în trecut. Dar există acest pericol, vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu, care nu are niciun fel de experiență la nivel de primărie, de administrație locală? Poate fi o discuție, să-i rog pe bucureșteni…”, a spus Ciucu.

„Mesajul pe care l-a dat candidatul lor (n.r. Drulă) nu este real, sunt un om integru, care nu face compromisuri care să mă compromită și care poate să strângă majorități care să facă bine Bucureștiului”, a mai adăugat Ciucu.

Cine s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei

Amintim că, marți, Vlad Gheorghe, candidatul independent susținut de partidul DREPT, și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, și a anunțat că îl va susține pe Ciprian Ciucu.