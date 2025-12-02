B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”

Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”

Ana Maria
02 dec. 2025, 19:44
Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ciucu caută o soluție comună pentru București. Ce va discuta cu Cătălin Drulă
  2. De ce să îl voteze bucureștenii pe Ciprian Ciucu și nu pe Cătălin Drulă
  3. Cine s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei

Ciucu caută o soluție comună pentru București. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că intenționează să îl sune în seara aceasta pe Cătălin Drulă, contracandidatul său din partea USR, pentru a găsi împreună „o soluție” benefică pentru București.

„Nu am această mândrie, să mă arăt rănit în orgoliul propriu. Înțeleg că este o campanie electorală, oamenii mai derapează. Pot să trec peste acea jignire, să îl sun, să îl întreb cum îi merge campania și să vedem dacă găsim o soluție, astfel încât să nu ajungă Bucureștiul pe mâna celor care nu trebuie să ajungă”, a subliniat Ciucu.

Ciucu caută o soluție comună pentru București. Ce va discuta cu Cătălin Drulă

Întrebat despre motivul apelului telefonic, Ciucu a precizat, potrivit Antena 3 CNN:

„Îl voi suna, e mai important decât propriul meu orgoliu, să vedem dacă în al doisprezecelea ceas vom găsi o soluție”. Candidatul PNL a mai adăugat că, deocamdată, nu știe exact ce va propune, dar va aștepta să vadă „care e starea lui de spirit, dacă e dispus să dialogheze”.

 „Nu știu, să văd întâi cum se simte, care e starea lui de spirit, dacă e dispus să dialogheze”, a afirmat Ciucu.

De ce să îl voteze bucureștenii pe Ciprian Ciucu și nu pe Cătălin Drulă

Ciprian Ciucu recunoaște că îi este greu să facă apel la „votul util”, însă, a subliniat riscul ca Bucureștiul să ajungă „pe mâna Ancăi Alexandrescu, care nu are niciun fel de experiență la nivel de primărie, de administrație locală”.

„Îmi vine greu să fac apel la votul util, pentru că aș vrea un vot pentru ceea ce propun pentru oraș și pentru ceea ce am făcut în trecut. Dar există acest pericol, vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu, care nu are niciun fel de experiență la nivel de primărie, de administrație locală? Poate fi o discuție, să-i rog pe bucureșteni…”, a spus Ciucu.

„Mesajul pe care l-a dat candidatul lor (n.r. Drulă) nu este real, sunt un om integru, care nu face compromisuri care să mă compromită și care poate să strângă majorități care să facă bine Bucureștiului”, a mai adăugat Ciucu.

Cine s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei

Amintim că, marți, Vlad Gheorghe, candidatul independent susținut de partidul DREPT, și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, și a anunțat că îl va susține pe Ciprian Ciucu.

Tags:
Citește și...
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Politică
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Politică
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Politică
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Politică
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Politică
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
Politică
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Politică
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Politică
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
Politică
Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
Catalin Drula
Ultima oră
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:29 - Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
21:06 - Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
20:54 - Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
20:27 - Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
20:19 - Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
19:59 - Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
19:32 - Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
19:21 - A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi