Acasa » Politică » Băsescu, despre alegerile din Capitală: „Dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util” (VIDEO)

Băsescu, despre alegerile din Capitală: „Dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util” (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 nov. 2025, 16:57
Traian Băsescu Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum vede Băsescu alegerile din Capitală
  2. Ce șanse dă fostul președinte candidatei suveraniste

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, pentru B1 TV, despre alegerile din Capitală, susținând că alegătorii de dreapta trebuie să se orienteze spre candidatul de dreapta cu cele mai mari șanse. Asta înseamnă să dea un vot util. Întrebat dacă sunt șanse ca bucureștenii să voteze un suveranist, Băsescu a răspuns: „Este posibil orice”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cum vede Băsescu alegerile din Capitală

„Cred că sunt două pachete de risc. Un pachet e Băluță cu suveraniștii, pe de-o parte, în competiție pe același electorat, și-n celălalt pachet sunt USR-ul și liberali.

După părerea mea, dacă dreapta – deci USR, liberali – vrea să câștige, în lipsa unui acord pe care ar fi trebuit să-l aibă până acum, e responsabilitatea electoratului pentru votul util. Cel pe care-l crede câștigător, indiferent dacă e sau nu simpatizat de bucureștean, va trebui să primească votul pentru a da o șansă dreptei să câștige alegerile în București. Dacă nu, nu.

În mod categoric, trebuie să funcționeze teoria votului util”, a declarat Traian Băsescu, fost președinte și fost primar al Capitalei.

Ce șanse dă fostul președinte candidatei suveraniste

Întrebat dacă sunt șanse ca bucureștenii să voteze un suveranist la Primăria Capitalei, Băsescu a răspuns: „Este posibil orice. (râde) În politică orice e posibil. Eu n-aș merge pe principiul că un candidat nu are șanse. Eu am fost candidat fără șanse în București, în 2000. Nu-mi dădea nimeni nicio șansă și, totuși, se poate câștiga. Deci la mine nu funcționează ideea ”X nu are șanse”. În alegeri se poate întâmpla orice. De asta dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util”.

