Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)

Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 nov. 2025, 20:25
Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)

Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a explicat situația buletinelor obținute, pe baza unor documente false, de mai mulți cetățeni moldoveni, ruși și ucraineni, buletine a căror anulare e acum cerută în instanță. Ciucu a tranșat astfel și contradicția cu Ministerul Public, explicând că practic totul a fost o confuzie, dar nimeni n-a mințit cu nimic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Ciucu despre cazul buletinelor emise cu documente false

„Eu m-am referit strict la o știre apărută în G4Media, în care era menționat faptul că Direcția de Evidența Persoanelor din Sectorul 6 a demarat niște procese în justiție pentru a anula niște documente care au fost date pentru cetățeni care nu ar fi avut dreptul să le aibă. Și am reiterat ce am făcut noi de-a lungul anului 2024.

După ce am schimbat conducerea de al Evidența Persoanelor și am văzut că era un volum destul de mare de de cereri venite de la moldoveni, ucraineni și ruși, am dispus o verificare – toate documentele să fie verificate și să fie contrapuse cu ceea ce venea de la Autoritatea pentru Cetățenie. Și am găsit situații în care ei nu aveau documente care să fi provenit de la Autoritatea pentru Cetățenie. Ne-am sesizat și am dispus ca șeful Evidenție Persoanelor să facă o plângere penală, ceea ce a și făcut și am și demonstrat.

Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Eu nu vreau să iau cu nimic din meritul Ministerului Public și al procurorilor care au lucrat la acest caz. Am zis doar că am avut și noi un input. Poate m-am grăbit și am exagerat când am zis că la inițiativa mea, dar eu am crezut sincer că e vorba despre acel dosar.

Dar am înțeles că, de fapt, dânșii au descoperit chiar mai devreme. În județul Botoșani au avut elemente prin care au descoperit că era vorba și de alte cercetări.

Pot să recunosc că m-am grăbit, dar nu e fals ce am spus eu, faptul că noi am făcut acele cercetări în interior și am depus plângere la Poliție. Mă aștept ca Parchetul să acționeze”, a explicat Ciprian Ciucu.

Acesta a precizat apoi că ei au depus 300 de dosare în justiție pentru anularea respectivelor acte românești obținute în baza unor documente false.

