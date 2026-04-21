Despărțire rapidă la FCSB! Mirel Rădoi a ales să plece după doar 5 meciuri pe bancă. Tehnicianul a acceptat o nouă provocare în Turcia, la Gaziantep FK, echipă clasată pe locul 10.
Gigi Becali a confirmat oficial despărțirea. Acesta fusese adus pentru a sprijini campioana în drumul spre barajul de Conference League.
Mutarea lui Mirel Rădoi în Turcia vine după ce Gaziantep FK s-a despărțit de Burak Yılmaz, pe fondul rezultatelor slabe. Oficialii clubului au decis să-i ofere românului misiunea de a redresa echipa. Becali a subliniat că decizia antrenorului nu are legătură cu probleme interne, ci ține strict de carieră și de șansa unui pas important în străinătate.
„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e nicio problemă cu Chiricheș sau alte lucruri. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie.”, a declarat finanțatorul FCSB, potrivit fanatik.ro.
Mai mult, a dezvăluit și cifrele consistente din contractul noului său angajament: „Câștigă foarte mulți bani, în total 900.000 de euro pe an. Salariul este de 65.000 de euro pe lună și are și o primă de instalare de 100.000 de euro. Mi-a arătat contractul și eu nu pot să-l opresc la astfel de bani.”
În final, Becali a transmis că a acceptat fără rezerve plecarea: „E o decizie legată strict de cariera lui. I-am mulțumit și i-am dat binecuvântarea mea. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB-ului începând de astăzi.”
Perioada lui Mirel Rădoi la FCSB se încheie după aproximativ o lună și jumătate. În acest interval, a încercat să stabilizeze echipa într-un moment complicat. La noua sa formație, Gaziantep FK, antrenorul îi va pregăti și pe românii Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș.
În cele cinci partide conduse, Rădoi a obținut trei victorii (4-0 cu Oțelul Galați, 1-0 cu UTA Arad și 3-2 cu Farul Constanța), un egal (0-0 cu Metaloglobus București) și o înfrângere (2-3 cu FC Botoșani). În momentul despărțirii, FCSB se afla pe primul loc în play-out, cu două puncte peste UTA Arad.