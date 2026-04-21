Despărțire rapidă la ! Mirel Rădoi a ales să plece după doar 5 meciuri pe bancă. Tehnicianul a acceptat o nouă provocare în Turcia, la Gaziantep FK, echipă clasată pe locul 10.

Gigi Becali a confirmat oficial despărțirea. Acesta fusese adus pentru a sprijini campioana în drumul spre barajul de Conference League.

Ce spune Gigi Becali despre plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep FK

Mutarea lui Mirel Rădoi în Turcia vine după ce Gaziantep FK s-a despărțit de Burak Yılmaz, pe fondul rezultatelor slabe. Oficialii clubului au decis să-i ofere românului misiunea de a redresa echipa. a subliniat că decizia antrenorului nu are legătură cu probleme interne, ci ține strict de carieră și de șansa unui pas important în străinătate.

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e nicio problemă cu Chiricheș sau alte lucruri. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie.”, a declarat finanțatorul FCSB, potrivit fanatik.ro.

Mai mult, a dezvăluit și cifrele consistente din contractul noului său angajament: „Câștigă foarte mulți bani, în total 900.000 de euro pe an. Salariul este de 65.000 de euro pe lună și are și o primă de instalare de 100.000 de euro. Mi-a arătat contractul și eu nu pot să-l opresc la astfel de bani.”

În final, Becali a transmis că a acceptat fără rezerve plecarea: „E o decizie legată strict de cariera lui. I-am mulțumit și i-am dat binecuvântarea mea. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB-ului începând de astăzi.”

Care este bilanțul lui Mirel Rădoi la plecarea de pe banca FCSB

Perioada lui se încheie după aproximativ o lună și jumătate. În acest interval, a încercat să stabilizeze echipa într-un moment complicat. La noua sa formație, Gaziantep FK, antrenorul îi va pregăti și pe românii Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș.

În cele cinci partide conduse, Rădoi a obținut trei victorii (4-0 cu Oțelul Galați, 1-0 cu UTA Arad și 3-2 cu Farul Constanța), un egal (0-0 cu Metaloglobus București) și o înfrângere (2-3 cu FC Botoșani). În momentul despărțirii, FCSB se afla pe primul loc în play-out, cu două puncte peste UTA Arad.