Surpriza unui turist român într-un restaurant din Filipine. A descoperit sarmale și mici la mii de kilometri de casă

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 15:39
Sursă Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. De ce a rămas surprins un turist român într-un restaurant din Filipine
  2. Cât costă preparatele și ce opțiuni se găsesc în meniu

La mii de kilometri de România, un turist român a avut parte de o surpriză într-un restaurant din Filipine. În meniu, a descoperit preparate tradiționale de acasă, precum sarmalele și micii.

De ce a rămas surprins un turist român într-un restaurant din Filipine

Surpriza apare exact când te aștepți mai puțin. Într-un restaurant din Filipine, bucătăria românească își face loc într-un mod neașteptat și captivant. Potrivit cancan.ro, sarmalele și micii nu doar că apar în meniu, ci au și prețuri surprinzător de apropiate de cele din România.

O porție costă în jur de 450 de pesos filipinezi, aproximativ 31 de lei, un nivel comparabil cu restaurantele din zonele turistice de acasă. Pentru românii aflați departe de casă, astfel de momente fac ca o masă obișnuită să capete o notă de familiaritate.

În același timp, meniul merge mai departe și propune combinații interesante, adaptate gusturilor locale. Cuburile de vită în sos de unt cu usturoi și ciuperci sunt listate la circa 529 de pesos, aproximativ 37 de lei. Cotletul de porc la grătar, servit cu cartofi prăjiți și salată de varză, ajunge la aproximativ 33 de lei.

Cât costă preparatele și ce opțiuni se găsesc în meniu

Prețurile sunt, surprinzător, destul de apropiate de cele din România, ceea ce face experiența și mai interesantă. Pieptul de pui la grătar ajunge la 31 de lei, la fel ca fileul de pește dory, servit cu cartofi, orez și ceapă caramelizată. Pentru cei care caută variante mai accesibile, peștele prăjit cu mămăligă costă doar 17 lei.

Ostropelul de pui, cu sos de roșii, usturoi și ciuperci, se încadrează în jurul a 31 de lei. Aripioarele de pui cu orez și kangkong, o plantă asiatică asemănătoare spanacului, ajung la aproximativ 20 de lei. În meniu apare și pleșcovița, servită cu lipie, muștar și ceapă, la 32 de lei. Varianta de porc salpicao, cu ciuperci și ardei în sos de unt cu usturoi, este listată la 31 de lei.

Plăcintele cu crustă de mămăligă, disponibile cu diverse umpluturi, de la carne la opțiuni vegane, variază între 25 și 31 de lei. Iar pentru cei care nu pot renunța la clasici, porția de mici cu cartofi prăjiți, salată de varză și lipie rămâne în aceeași zonă de preț, în jur de 31 de lei.

