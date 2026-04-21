Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că premierul Ilie Bolojan se bucură de sprijin total din partea Partidului Național Liberal, în contextul tensiunilor politice generate de retragerea susținerii din partea PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, unde liderul liberal a subliniat că toate structurile partidului îl susțin pe actualul premier.

Ce spune Mircea Abrudean despre activitatea lui Bolojan

Potrivit acestuia, și-a îndeplinit atribuțiile în mod eficient, iar rezultatele guvernării sunt argumentul principal pentru susținerea de care beneficiază.

“O să comunice la finalul ședinței domnul președinte deciziile, rezoluțiile care vor fi adoptate, dar în linia celor discutate și aseară, și a deciziilor pe care BPN-ul le-a avut în ultima perioadă, evident că premierul Ilie Bolojean, președintele PNL, are susținerea totală a partidului, a tuturor structurilor, a tuturor categoriilor de aleși, locali, parlamentari, membrii BPN, invitați și tot cei care au participat la decizii, pentru că există toate argumentele în această direcție, și-a făcut treaba foarte bine pentru România.

În continuare va asigura funcționarea , indiferent de decizia PSD de a băga România într-o criză politică severă, care va genera instabilitate economică. Partidul Național Liberal dă dovadă în continuare de responsabilitate în frunte cu președintele său, cu premierul Ilie Bolojan, și vom continua să asigurăm activitatea Guvernului, fără a periclita atât cât se poate, atragerea fondurilor europene și toate celelalte riscuri care decurg din această criză generată de PSD”, a spus Abrundean.

Care este relația dintre Bolojan și Nicușor Dan

Întrebat despre relația dintre premier și președinte, Abrudean a susținut că aceasta este una corectă și funcțională, chiar dacă nu este mereu vizibilă în spațiul public.

“Din ceea ce cunosc, din ceea ce a comunicat public, există o relație corectă între președintele României și prim-ministrul României, pentru că, să nu uităm, președintele i-a acordat încredere.

Susținerea trebuie arătată în limitele constituționale ale mandatului, după cum bine știm. Nu întotdeauna susținerea se arată prin declarații publice sau prin alte gesturi de acest fel. Vom vedea în următoarea perioadă care este această susținere. Din punctul meu de vedere și al celor întâmplate în ultima perioadă, există susținere pentru premierul Ilie Bolojan pentru că nu există motive să fie altfel.

Dacă ne luăm după toate lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă, după reformele care au fost promovate, susținute de către premierul Bolojan și guvernul condus de acesta, guvernul de coaliție, până la un punct, sigur, după care PSD a decis că nu mai dorește să facă parte din acest guvern, sau, mă rog, nu mai dorește să îl susțină pe premierul Bolojan, fără argumente, fără justificări, fără vreo legătură cu situația bugetară pe care o tot invocă, ci doar din motive care țin strict de reformele promovate de Bolojan și de rezistența care a existat și există la aceste reforme”, a mai spus Abrudean.

Ce se întâmplă cu guvernarea în perioada următoare

Șeful Senatului a precizat că, în acest moment, nu există o alternativă clară pentru formarea unui alt guvern, iar PNL va continua să guverneze atât timp cât Executivul rămâne în funcție.

“Nu există această soluție în momentul de față. Până la urmă, PNL guvernează, va guverna atât timp cât va putea rămâne în funcție, până când va exista o moțiune de cenzură care să dea jos acest guvern, care poate fi susținută doar de PSD și AUR împreună, altă variantă nu există, PNL va guverna.

Vom vedea ce susținere parlamentară va exista pentru reformele care trebuie duse la îndeplinire și pentru a nu pierde cele 11 miliarde din PNRR. Asta este prioritatea zero a acestui guvern, așa interimar cum va fi el în următoarea perioadă. Vom vedea exact ce se întâmplă”.

Mai este posibilă o reconciliere între PNL și PSD? Ce spune Mircea Abrudean

În ceea ce privește o eventuală reluare a colaborării cu PSD, Mircea Abrudean a exclus această variantă, invocând decizia recentă a partidului.

“Conform rezoluției de la ultimul BPN, adoptată în unanimitate, nu există o astfel de variantă pentru că s-a stabilit foarte clar, în momentul în care PSD generează această criză politică, guvernamentală, care duce la criză economică, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție alături de PSD.

Aceasta a fost decizia de curând luată, nu cred că se va schimba în perioada următoare”.