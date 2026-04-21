Schimbare majoră în politica de securitate. Japonia autorizează exportul de arme

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 08:40
Cuprins
  1. O schimbare majoră de direcție
  2. Două categorii: „arme” și „non-arme”
  3. Exporturi strict controlate
  4. Cooperare internațională și proiecte comune

Guvernul de la Tokyo a aprobat o reformă majoră a regulilor privind exporturile militare, permițând pentru prima dată vânzarea de armament letal. Decizia marchează o schimbare strategică profundă în politica de securitate a Japonia și deschide noi perspective pentru industria de apărare.

O schimbare majoră de direcție

Japonia renunță la limitările stricte care au definit politica sa de securitate timp de decenii. Noua legislație permite exportul de arme letale, într-un efort de a consolida industria națională de apărare și de a extinde influența internațională a țării, scrie Adevărul.

Decizia a fost adoptată marți de Cabinetul condus de premierul Sanae Takaichi și înlocuiește cadrul anterior, care permitea exportul doar pentru cinci categorii de echipamente neletale.

Două categorii: „arme” și „non-arme”

Noul sistem simplifică clasificarea echipamentelor de apărare, împărțindu-le în două mari categorii: „arme” și „non-arme”.

În categoria armelor intră sisteme militare precum nave de război, tancuri sau rachete, în timp ce echipamentele non-letale includ radare și diverse sisteme de protecție.

Exporturi strict controlate

Conform noilor reguli, orice export de armament letal va fi analizat de Consiliul Național de Securitate al Japonia și va putea fi realizat doar către statele care au acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Tokyo, în prezent 17 la număr.

Deși livrările către țări implicate în conflicte active rămân, în principiu, interzise, autoritățile au introdus o excepție care permite aprobări în funcție de interesele de securitate ale Japoniei.

Cooperare internațională și proiecte comune

Noua legislație permite și transferul către state terțe al armamentului dezvoltat în parteneriat cu alte țări. Un exemplu este programul Global Combat Air Program, realizat împreună cu Marea Britanie și Italia, care vizează dezvoltarea unei noi generații de aeronave de luptă.

Decizia vine la scurt timp după semnarea unui acord major între Japonia și Australia, evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari australieni, pentru dezvoltarea unei flote de fregate navale avansate.

Final de eră! Tim Cook pleacă de la Apple după 15 ani. Cine îi ia locul
