Acasa » Politică » Bani în plus pentru militarii care rămân în activitate și după atingerea vârstei de pensionare. Propunere la Ministerul Apărării (VIDEO)

Bani în plus pentru militarii care rămân în activitate și după atingerea vârstei de pensionare. Propunere la Ministerul Apărării (VIDEO)

Adrian Teampău
25 ian. 2026, 22:59
Sursa foto simbol: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bani în plus pentru militarii ce rămân în activitate
  2. Ce spune Miruță despre stimulul financiar

Militarii care vor alege să rămână în activitate și după ce împlinesc vârsta de pensionare vor fi recompensați cu un supliment la venituri. Propunerea vine din partea ministrului Apărării.

Bani în plus pentru militarii ce rămân în activitate

Radu Miruță, ministrul Apărării, susține că nu se pune problema unor reduceri salariale cu 10% în instituția pe care o conduce. În opinia sa, creșterea cheltuielilor de apărare implică și majorarea veniturilor pentru militarii în activitate. Drept urmare, a declarat el, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea News Pass, tăierile bugetare propuse de Ilie Bolojan nu se vor aplica și Ministerului Apărării Naționale.

„La Ministerul Apărării, cu un război la graniță, cu un deficit de încadrare pentru ceea ce zona militară a ministerului consideră că este necesar pentru România este imposibil așa ceva. Am fi cumva pe contrasens cu creșterea cheltuielilor de apărare pe care ni le-am propus la nivelul României… Creștem cheltuieile pentru apărare și nu putem crește cheltuielile de apărare tăind din solda sau din veniturile militarilor”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul susține că, dimpotrivă, la acest moment se lucrează la un proiect prin care militarii care aleg să rămână în activitate după împlinirea vârstei de pensionare să fie recompensați cu un supliment financiar. Chiar și fără acest supliment, 75% din personalul care îndeplinește condițiile de pensionare a ales să rămână în activitate.

„A fost o discuție despre o potențială contribuie la acest efort pe care îl face guvernul cu pensionarea militarilor… Să știți că se lucrează la o formă care să vină în sprijinul celor care sunt în situația aceasta. La Ministerul Apărării, 75% din personalul care îndeplinea condițiile de pensionare a ales să nu o facă fără a primi nici un stimul”, a mai spus Miruță.

Ce spune Miruță despre stimulul financiar

Ministrul Apărării a precizat că valoarea stimulului financiar pe care l-ar primi militarii care aleg să-și continue activitatea, va depide de mărimea bugetului alocat. Radu Miruță a spus că este preocupat să elaboreze actul normativ care să permită alocarea acestui stimul financiar pentru cei care doresc să rămână în activitate.

„Ce mă preocupă pe mine este să reașez piesele în curtea ministerului astfel încât din bugetul pe care îl avem să le putem da un stimul celor care consideră, de bunăvoie, că este mai avantajos să rămână în activitate”, a mai spus Miruță.

Potrivit spuselor sale, o astfel de formulă ar fi avantajoasă atât pentru Minister, care ar economisi din fondurile pentru pensii, cât și pentru cadrele militare. El a spus că prin ieșirea la pensie, banii destinați salariilor se mută la acest capitol. Dacă cadrele militare respective acceptă să rămână în activitate, nu mai sunt angajați alți militari în loc și, astfel se produce o economie.

„Ceea ce nu înțeleg unii dintre cei care încearcă să inducă ideea că se fac tăieri la Ministerul Apărării, și mă refer la cei din spațiul politic, este că MApN plătește atât pensiile cât și salariile. Dacă niște oameni se mută la pensie, nu scapi de această cheltuială. Dar dacă niște oameni sunt stimulați să rămână în activitate, înseamnă că ministerul nu va plăti sumele echivalente mutării lor în zona de pensii și nu va plăti suplimentar salariile celor care ar fi angajați înlocuindu-i pe cei care ies la pensie. Iar de aici se va face o economie. Preocuparea mea este ca din această economie să oferim ceva suplimentar astfel încât cei care decid să nu iasă la pensie să fie și mai încrezători să nu facă asta”, a mai spus ministrul.

