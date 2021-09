Claudiu Năsui: Zeci de ani, Sistemul a funcționat nestingherit. USR PLUS e primul partid care spune clar ”NU” hoției. Arătăm că politica se poate face și altfel (VIDEO)

După ce și-a depus demisia din funcția de ministru al Economiei, Claudiu Năsui a vorbit despre cât de deranjat este „sistemul” de când a apărut USR PLUS. Năsui a susținut că zeci de ani scena politică a fost formată din aceleași partide și aceeași oameni care tot treceau de la unele formațiuni la altele. USR PLUS, însă, a refuzat să intre în această horă, a dat speranțe oamenilor și, spre deosebire de vechile partide, a spus un ”NU” hotărât hoției din bani publici.

Claudiu Năsui, declarații după ce și-a depus demisia

„E o zi bună pentru România, în care putem fi optimiști, în care, pentru prima dată cred în 31 de ani, un partid spune clar ”NU” hoției, ”NU” corupției, ”NU” unui tun potențial de 50 de miliarde și spune lucrurile acestea nu doar pe Facebook sau în presă, ci și prin acțiune. E o zi în care arătăm că politica se poate face și altfel, în care speranța pe care a adus-o USR supraviețuitește.

Deși orice guvernare presupune compromisuri, unele linii roșii sunt de netrecut și nu le-am trecut. 31 de ani, clasa politică a fost compusă cam din aceeași oameni, aceleași partide, aceeași oameni care se duceau și se duc de la un pertid la altul. USR PLUS a refuzat să facă parte din această horă care lăsa doar o mână de oameni cu pixul banilor publici.

Zeci de ani acest sistem a funcționat nestingherit. Din păcate pentru el, e o problemă că USR PLUS a ajuns la guvernare. Lucrurile pe care le-am văzut în aceste ministere și ce am făcut în acest minister a fost să oprim acest sistem, să punem stop risipei, jafului și furtului. (…) Am pus oameni profesioniști, nu dubioși din diverse partide doar pentru că semnează și fac orice li se dictează”, a declarat Claudiu Năsui.