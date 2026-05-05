Astăzi, când Adele împlinește 38 de ani, artista britanică rămâne una dintre cele mai puternice voci ale industriei . Dincolo de recorduri și premii, drumul ei a fost marcat de lipsuri, vulnerabilități și o luptă constantă pentru echilibru.

Copilărie dificilă și începuturi modeste

Născută la Londra, Adele a crescut într-un mediu modest, fără prezența tatălui, o absență care i-a influențat profund viața, scrie Click.

„N-am știut niciodată ce ar trebui să facă un tată pentru că nu am avut niciodată unul”, mărturisea artista.

Sprijinul a venit din partea mamei sale, care a făcut eforturi considerabile pentru a-i susține pasiunea pentru muzică. Talentul ei a fost remarcat devreme, iar la doar 18 ani, după publicarea unor demo-uri online, a atras atenția industriei.

„Încă nu știu exact ce fel de artist vreau să fiu. Pentru mine albumul a fost doar despre înregistrarea unor cântece ca să-mi scot din suflet un băiat”, spunea ea la începutul carierei.

Succes rapid, dar și presiune uriașă

Primul album a urcat rapid în topuri, iar succesul a venit aproape peste noapte. Însă ascensiunea a adus și presiune, epuizare și probleme de sănătate, în special la nivelul vocii:

„Cântatul este la propriu viața mea. Este hobby-ul meu, dragostea mea, libertatea mea și acum este și job-ul meu”, declara Adele. „Nu am nicio altă variantă decât să mă recuperez corect și complet.”

Anulările de concerte și recuperarea dificilă au fost momente critice, în care cariera părea în pericol.

Lupta cu trecutul și excesele

Viața personală a fost, la rândul ei, complicată. Relațiile sentimentale și tensiunile legate de tatăl său au lăsat urme adânci.

„Nu mi-am cunoscut niciodată tatăl. Nu are absolut niciun drept să vorbească despre mine”, afirma tranșant.

Artista a recunoscut deschis și perioadele dificile în care a apelat la alcool:

„A fost o perioadă în care am ținut industria băuturilor alcoolice în viață”, spunea ea, subliniind însă că a reușit să își regăsească echilibrul.

Recorduri, premii și reveniri spectaculoase

Fiecare album lansat, de la 19 la 30, a devenit un fenomen global. Adele a reușit să domine topurile și să stabilească noi standarde în industrie.

Artista a câștigat 16 premii Grammy și un Oscar pentru piesa Skyfall, fiind prima artistă care a obținut de două ori cele mai importante trei trofee Grammy: Album, Song și Record of the Year.

În 2013, a fost decorată cu titlul de MBE pentru contribuția adusă muzicii.

Echilibru și maturitate

După ani de turbulențe, Adele pare să fi găsit un echilibru între carieră și viața personală, în special prin relația cu fiul său, Angelo.

„Chiar și acum am încredere deplină în el. El și Angelo sunt îngerii trimiși pe Pământ pentru mine”, spunea artista despre familia sa.