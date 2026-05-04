Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat luni, la finalul ședinței de guvern, că România va primi integral banii din PNRR aferenți cererii de plată cu numărul 4. Este vorba despre 2,62 miliarde de euro. Cererea cu numărul 5 ar putea fi depusă în luna iunie.

România și-a făcut ”temele” din PNRR pe cererea de plată 4, anunță Pîslaru

„În dimineața aceasta am avut o întâlnire cu Celine Gauer (coordonatoarea PNRR). Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea pe cererea de plată 4 au fost încheiate, astfel încât vom avea o cerere curată, de 2,62 miliarde de euro componentă de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Acesta a mai precizat că e o premieră din 2021 până acum că România are o cerere de plată curată.

„Există posibilitatea să depunem cererea de plată 5 în luna iunie, când am toate documentele înregistrate”, a mai afirmat Pîslaru.