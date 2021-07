Clotilde Armand, acuzată că sabotează proiectul primului Centru pentru copiii cu sindrom Down din România. „Cinismul și lipsa de empatie ne duc în scenarii tare ciudate”

Clotilde Armand (USR-PLUS), primarul Sectorului 1, este acuzată că i-a șantajat pe consilierii locali PNL, cu care este în alianță: aceasta a decis să scoată de pe ordinea de zi a Consiliului proiectul primului Centru pentru copiii cu sindrom Down din România, de supărare că o rectificare a bugetului a fost respinsă de aleșii liberali.

„Primarul Clotilde Armand a santajat la propriu proiectul primului Centru pentru copiii cu sindrom Down din Romania. Am ramas masca. Cinismul si lipsa de empatie ne duc in scenarii tare ciudate. Centrul are toate avizele luate, autorizatia luata, ii expira daca primarul nu se misca! Se repeta scenariul scolilor si spitalelor. Consiliul Local a bugetat deja banii necesari acestui an, de 2 luni de zile!”, a susținut, pe 2 iulie, Daniel Ciungu, consilier local din partea PNL.

Acesta a acuzat apoi că Armand a scos proiectul de pe ordinea de zi suplimentară a Consiliului după ce a constatat că aleșii liberali se abțin de la „un proiect de rectificare grabit si prost facut, care nu respecta hotararile consiliului anterioare”.

Luni, Ramona Porumb, viceprimar al Sectorului 1, a anunțat că proiectul pentru construirea de către Biserica Mavrogheni a unui Centru de recuperare a copiilor cu Sindrom Down și autism a fost depus iar de aleșii PNL, notează stiripesurse.ro.

„Proiectul a intrat, într-un final, vineri pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de Consiliu, dar a fost retras ulterior de primarul Sectorului 1, ca pedeapsă pentru consilierii PNL pentru că nu a trecut rectificarea bugetară. Proiect în care, apropo, nu se regăseau nici sumele necesare burselor pe semestrul II, nici bugetul total pentru proiectul „grădiniță de vacanță”.

Ca urmare, astăzi am depus proiectul pentru construirea de către Biserica Mavrogheni a unui Centru de recuperare a copiilor cu Sindrom Down și autism, în care am prevăzut un sprijin financiar pentru 3 ani, până la finalizarea proiectului, nu doar pentru anul în curs așa cum era în cel inițial”, a transmis Ramona Porumb.