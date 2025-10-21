B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Coaliția a decis când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei

Coaliția a decis când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei

Traian Avarvarei
21 oct. 2025, 14:52
Coaliția a decis când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce variante au fost legate de alegerile pentru Primăria Capitalei
  2. Cum s-a ajuns la această dată privind alegerile pentru Primăria Capitalei

Coaliția de guvernare a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate pe 7 decembrie, informează sursele Libertatea. Liderii coaliției sunt acum în ședință.

Ce variante au fost legate de alegerile pentru Primăria Capitalei

Amintim că, dacă până de curând PSD-iștii au susținut varianta organizării alegerilor în 2026, acum au înaintat o nouă dată – 30 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut chiar de Sorin Grindeanu. Numai că atunci e minivacanță și mulți dintre bucureșteni nici nu vor fi în oraș să voteze.

De partea cealaltă, USR a avansat data de 7 decembrie anul acesta, susținut de PNL.

Se pare că la ședința de azi a fost până la urmă aleasă propunerea USR-PNL.

Cum s-a ajuns la această dată privind alegerile pentru Primăria Capitalei

Potrivit informațiilor Libertatea, PSD a cerut o anexă la programul de guvernare prin care să se asigure că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea altuia, dar solicitarea partidului condus interimar de Sorin Grindeanu a fost respinsă.

Mai mult, s-a agreat că cele patru partide din coaliție nu se vor ataca în campanie, iar șefii se vor asigura de acest lucru.

Urmează ca Guvernul Bolojan să și adopte o Hotărâre de Guvern pentru ca alegerile să fie pe 7 decembrie.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali: Cum l-a trădat Simion pe Georgescu. Ce plan aveau suveraniștii (VIDEO)
Politică
Gigi Becali: Cum l-a trădat Simion pe Georgescu. Ce plan aveau suveraniștii (VIDEO)
Scandalul unui aviz pierdut. Culisele certurilor din Coaliție. Ce vrea Bolojan? (VIDEO)
Politică
Scandalul unui aviz pierdut. Culisele certurilor din Coaliție. Ce vrea Bolojan? (VIDEO)
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi în fața instanței: „Nu mor caii când vor câinii” / „Ați pierdut lupta cu istoria”
Politică
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi în fața instanței: „Nu mor caii când vor câinii” / „Ați pierdut lupta cu istoria”
Cum împarte Rusia bani cu Ucraina. Teoria șocantă a lui Dan Diaconescu
Politică
Cum împarte Rusia bani cu Ucraina. Teoria șocantă a lui Dan Diaconescu
Magistrații continuă să își plângă de milă. Fost judecător CCR: Am o pensie de doar 10.000 de euro
Politică
Magistrații continuă să își plângă de milă. Fost judecător CCR: Am o pensie de doar 10.000 de euro
Bujduveanu, acuzat că își face campanie pe tragedia din Rahova. Cuvinte grele pentru primar
Politică
Bujduveanu, acuzat că își face campanie pe tragedia din Rahova. Cuvinte grele pentru primar
Ședință crucială, marți, în coaliție. Se discută despre mandatul lui Bolojan după decizia CCR și despre data alegerilor din Capitală
Politică
Ședință crucială, marți, în coaliție. Se discută despre mandatul lui Bolojan după decizia CCR și despre data alegerilor din Capitală
Nicușor Dan, despre neîncrederea în clasa politică: „Oamenii au văzut că mulți politicieni au intrat în politică pentru interesele lor personale”
Politică
Nicușor Dan, despre neîncrederea în clasa politică: „Oamenii au văzut că mulți politicieni au intrat în politică pentru interesele lor personale”
Nicușor Dan a identificat problemele Justiției. Președintele va prezenta un diagnostic al sistemului
Politică
Nicușor Dan a identificat problemele Justiției. Președintele va prezenta un diagnostic al sistemului
WhatsApp schimbă regulile pentru mesajele către necunoscuți. Cum va funcționa noua limită impusă
Politică
WhatsApp schimbă regulile pentru mesajele către necunoscuți. Cum va funcționa noua limită impusă
Ultima oră
16:47 - Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
16:36 - România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
16:36 - Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
16:33 - Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
16:09 - A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii
15:58 - Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
15:58 - Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
15:44 - De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
15:42 - Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
15:39 - Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi