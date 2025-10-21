Coaliția se reunește în ședință marți, de la ora 14.00. Subiectele în analiză țin de alegerile din București și mandatul premierului Ilie Bolojan (PNL), după ce judecătorii Curții Constituționale (CCR) au declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților, asupra căreia Guvernul își asumase răspunderea în Parlament.

Ce reacții au avut liderii politici după decizia CCR

Luni, CCR pe formă reforma pensiilor magistraților, pe motiv că îi lipsește avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturi (CSM).

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat: „O să le propun colegilor din Coaliție să formăm un grup de lucru care să vină cu o nouă formă pentru legea pensiilor speciale ale magistraților și pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de Guvern. Procedura o vom decide în Coaliție. Dacă e adevărat că legea a fost respinsă pe formă, în lipsa avizului de la CSM, atunci înseamnă că trebuie reluată procedura”.

În schimb, Dominic Fritz, președintele USR, a avansat ideea unui referendum privind pensiile magistraților. „Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a anunțat Fritz.

Și Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit despre un referendum pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților.

Reforma blocată de CCR ar fi urmat să crească etapizat vârsta de pensionare a magistraților și să le scadă acestora pensiile, mult prea mari comparativ cu media pensiilor obișnuite din România.

De ce s-a ajuns să se discute public despre demisia lui Bolojan

Mandatul lui Ilie Bolojan e în discuție la ședința de azi, în condițiile în care premierul însuși a declarat în vară că legitimitatea Guvernului dacă reforma nu trece testul CCR.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, declara Bolojan, la finele lunii august.

După ce a vorbit de mai multe ori chiar despre o demisie, Bolojan a dat înapoi. „Dacă vreodată voi decide să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie să mă întrebați la fiecare conferință de presă sau să speculați”, a precizat el recent.

Luni, după verdictul CCR, președitele Nicușor Dan că „nicidecum” nu este cazul ca Ilie Bolojan să demisoneze.

„Se întâmplă că unii se interpreteze aşa, unii se interpreteze invers, Guvernul să fi interpretat că legea poate să fie dată fără aviz. Unii judecători au spus că aşa e, alţii au spus că nu e aşa. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un Guvern să-şi dea demisia”, a explicat șeful statului.

Tot luni, după verdictul CCR, premierul Ilie Bolojan : „Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate. Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu”.

Care sunt variantele discutate până acum pentru data alegerilor din București

Un alt subiect ce va fi discutat azi de liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților ține de organizarea alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei.

Dacă până acum PSD-iștii au susținut varianta organizării alegerilor în 2026, acum au înaintat o nouă dată – 30 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut chiar de Sorin Grindeanu. Numai că atunci e minivacanță și mulți dintre bucureșteni nici nu vor fi în oraș să voteze.

De partea cealaltă, USR a avansat data de 7 decembrie anul acesta.