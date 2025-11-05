B1 Inregistrari!
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară"

Ana Maria
05 nov. 2025, 16:40
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei din partea PNL a participat, miercuri, la comemorarea lui Corneliu Coposu.

Ciucu a rememorat, cu această ocazie, importanța și suferința celui care este considerat „cel mai demn politician de după Revoluție”. Evenimentul a adunat personalități importante precum Ana Blandiana, Nicolae Noica și Ion-Andrei Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu.

La ce eveniment a participat Ciprian Ciucu

„Corneliu Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român.

Am participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile care l-au cunoscut și l-au înțeles mai bine, printre care doamna Ana Blandiana, domnul Nicolae Noica și domnul Ion-Andrei Gherasim.

În curând, pe 11 noiembrie, vor fi trecut 30 de ani de la moartea celui mai demn politician de după Revoluție și continuator al altui mare politician demn, care s-a stins în închisorile comuniste, Iuliu Maniu.

După 17 ani de închisoare și urmărirea permentă de către Securitate, în anii ’90 a suferit o altă nedreptate: a fost cea mai atacată și denigrată personalitate politică, chiar atunci în primii ani de libertate.”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Ce spune Ciprian Ciucu despre comemorarea lui Corneliu Coposu

Despre comemorare, Ciprian Ciucu a spus că „a fost emoționantă”. Totodată, a reamintit că „moștenirea lui Corneliu Coposu este clară.

“Comemorarea a fost emoționantă. Timp de o oră mi-a trecut prin fața ochilor viața Seniorului, cu fotografii, interviuri și evocări ale suferinței și ale personalității sale, a avut un efect, nu știu cum să-l descriu mai bine, nu găsesc alte cuvinte, un efect de curățare morală, de regăsire interioară. Această comemorare mi-a făcut mult bine!

Moștenirea lui Corneliu Coposu este clară: a făcut posibilă Convenția Domocrată, care la rândul ei, prin câștigarea alegerilor în anul 1996 ne-a deschis calea spre lumea liberă și civilizată!

Ce frumoasă este amintirea conservatorismului moderat și demn! O spun ca liberal. Ce antiteză uriașă cu acest “suveranism” deșănțat, cu accente legionaroide și comunistoide de astăzi!

P.S.

Și încă ceva… președintele Fundației Corneliu Coposu, domnul Ion Andrei Gherasim, a spus că ’avea oroare de derbedei în politică’.”, a mai menționat candidatul PNL la Primăria Capitalei.

