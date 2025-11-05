Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei din partea PNL a participat, miercuri, la comemorarea lui Corneliu Coposu.

Ciucu a rememorat, cu această ocazie, importanța și suferința celui care este considerat „cel mai demn politician de după Revoluție”. Evenimentul a adunat personalități importante precum Ana Blandiana, Nicolae Noica și Ion-Andrei Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu.

La ce eveniment a participat Ciprian Ciucu

„Corneliu Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român.

Am participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile care l-au cunoscut și l-au înțeles mai bine, printre care doamna Ana Blandiana, domnul Nicolae Noica și domnul Ion-Andrei Gherasim.

În curând, pe 11 noiembrie, vor fi trecut 30 de ani de la moartea celui mai demn politician de după și continuator al altui mare politician demn, care s-a stins în închisorile comuniste, Iuliu Maniu.

După 17 ani de închisoare și urmărirea permentă de către Securitate, în anii ’90 a suferit o altă nedreptate: a fost cea mai atacată și denigrată personalitate politică, chiar atunci în primii ani de libertate.”, a scris Ciucu, pe .

Ce spune Ciprian Ciucu despre comemorarea lui Corneliu Coposu

Despre comemorare, Ciprian Ciucu a spus că „a fost emoționantă”. Totodată, a reamintit că „moștenirea lui Corneliu Coposu este clară.

“Comemorarea a fost emoționantă. Timp de o oră mi-a trecut prin fața ochilor viața Seniorului, cu fotografii, interviuri și evocări ale suferinței și ale personalității sale, a avut un efect, nu știu cum să-l descriu mai bine, nu găsesc alte cuvinte, un efect de curățare morală, de regăsire interioară. Această comemorare mi-a făcut mult bine!

Moștenirea lui Corneliu Coposu este clară: a făcut posibilă Convenția Domocrată, care la rândul ei, prin câștigarea alegerilor în anul 1996 ne-a deschis calea spre lumea liberă și civilizată!

Ce frumoasă este amintirea conservatorismului moderat și demn! O spun ca liberal. Ce antiteză uriașă cu acest “suveranism” deșănțat, cu accente legionaroide și comunistoide de astăzi!

P.S.

Și încă ceva… președintele Fundației Corneliu Coposu, domnul Ion Andrei Gherasim, a spus că ’avea oroare de derbedei în politică’.”, a mai menționat candidatul PNL la Primăria Capitalei.