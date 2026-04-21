B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Bolojan e convins că Guvernul va fi mult mai performant fără PSD: Vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune când nu ai blocaje

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 21:57
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Bolojan: Vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune
  2. Ce a generat acțiunea PSD
  3. Bolojan a repetat că nu va demisiona

Premierul Ilie Bolojan (PNL) s-a declarat convins că, fără PSD, Guvernul va funcționa „mult mai bine” deoarece procesul de reformă nu va mai fi frânat.

Bolojan: Vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune

„În aceste zile în care va rămâne un guvern fără PSD – în următoarele zile, până se va depune o moțiune de cenzură – vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune decât în condițiile în care ai blocaje, ai frână în guvern.

În condițiile în care miniștrii lucrează să facă performanță, sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puțini miniștri și va da rezultate mult mai bune în perioada următoare.

Nu pentru a face comparații, ci pentru că este o necesitate pentru țara noastră”, a declarat Ilie Bolojan la Pro TV, potrivit Agerpres.

Acesta a mai precizat că dacă miniștrii PSD se vor retrage joi din Guvern, portofoliile lor vor fi preluate de miniștrii care rămân.

Bolojan a insistat apoi că, fără disciplină bugetară, România va reveni de unde a plecat și toate sacrificiile făcute în ultimul an vor fi fost în zadar.

Ce a generat acțiunea PSD

„Într-un război, într-o hărmălaie de genul acesta, dacă lucrurile se deteriorează, din păcate, principalii perdanți vor fi cetățenii, pentru că în momentul în care PSD a generat o astfel de criză practic a aprins un fitil fără să calculeze unde va detona acel fitil. Cu siguranță vor fi niște pierderi, de la creșteri de costuri de finanțare pentru România, de la influență pe burse. Dacă de trei luni anunți că ‘îl vom schimba pe premier și nu va mai fi guvernul’ (…), scade randamentul”, a mai declarat liderul PNL.

Bolojan a repetat că nu va demisiona

Ilie Bolojan a repetat apoi că nu va demisiona și că l-a informat în acest sens și pe președintele Nicușor Dan.

„Dacă există niște soluții pe care le are în sertar PSD și dacă le pune pe masă, totul se va rezolva – dar nu au propus nicio soluție, alta decât cele care au fost puse în practică de guvern (…) – credeți-mă că mâine nu aș mai fi. Dar nu este această situație. Și, cu bune, cu rele, am redus deficitul în această perioadă (…) și cred că avem obligația să ducem lucrurile mai departe”, a mai declarat premierul.

Tags:
Ce spune deputatul care a trecut de la PSD la PNL și acum îl susține pe Bolojan: „PSD se duce într-o fundătură. Drum fără întoarcere”
Ultima oră
