Bijuterii de 250.000 de euro dispărute după o percheziție DIICOT. Cum încearcă proprietara să le recupereze

Iulia Petcu
21 apr. 2026, 22:21
Bijuterii de 250.000 de euro dispărute după o percheziție DIICOT. Cum încearcă proprietara să le recupereze
Un caz vechi reaprinde întrebări serioase despre modul în care au fost păstrate bunurile ridicate în anchete penale. O femeie din Galați susține că bijuterii evaluate la aproximativ 250.000 de euro au dispărut după ce DIICOT le-a confiscat la o percheziție din 2008.

Cum au dispărut bijuteriile ridicate la percheziție

Femeia afirmă că a aflat abia în 2021 ce s-a întâmplat cu bunurile sale, când a încercat să le recupereze oficial. Atunci ar fi descoperit existența unui document din 2009 prin care obiectele ar fi fost predate.

Problema majoră, spune aceasta, este că semnătura trecută pe acel act nu i-ar aparține. În urma unei plângeri penale, procurorul de caz a cerut efectuarea unei expertize grafoscopice.

Raportul ar fi confirmat că semnătura nu este autentică. Cu toate acestea, dosarul nu a mai avansat din cauza intervenirii termenului de prescripție.

Ce bunuri spune proprietara că a pierdut

Nicoleta Arfire, proprietara bijuteriilor, susține că era vorba despre aproape un kilogram de aur, dar și despre ceasuri și accesorii valoroase. Potrivit declarațiilor sale, bunurile aparțineau mai multor membri ai familiei.

”Toate bijuteriile mele, toate bijuteriile părinților mei și ale fiului meu minor. Plus tot ce au considerat ei, documente. Erau lucruri de firmă, lucruri cu pietre prețioase, cu safire, cu rubine, cu diamante”, a spus Nicoleta Arfire, potrivit Adevărul.

Valoarea estimată a obiectelor ar ajunge la un sfert de milion de euro, potrivit informațiilor prezentate în caz.

Între timp, femeia a fost condamnată la doi ani și patru luni de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o. Ulterior, ea s-a mutat în Spania. Aceasta susține că are sechestru ANAF pe două apartamente din Galați și spera să folosească banii obținuți din bijuterii pentru stingerea datoriilor către stat.

Ce urmează în dosar

Nicoleta Arfire și-a angajat avocat și a deschis un proces civil pentru a afla traseul bunurilor dispărute. Demersul urmărește identificarea responsabililor și recuperarea prejudiciului reclamat.

