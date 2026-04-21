Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR

Crin Antonescu, fost candidat PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, a declarat, marți, că România e condusă în acest moment de USR, primele două partide ca pondere în Parlament, PSD și AUR, fiind în afara puterii. Antonescu i-a reproșat apoi liderului PNL Ilie Bolojan că se plânge de situația economică a țării și dă vina pe alții, deși el este premier.

„Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR, de al patrulea partid. Primele două sunt în afară. Al treilea cu la patrulea și al cincilea au guvernarea.

Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru faptul că, de pildă, PSD, când s-a făcut acest guvern după demisia lui Ciolacu și după ce Nicușor Dan a câștigat Președinția, nu a cerut premierul cum era normal, a acceptat prezența USR-ului și așa se schimbă lucrurile”, a declarat Crin Antonescu, în „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache.

Acesta a mai afirmat că dacă azi, de a nu mai face coaliție cu PSD, se menține, „ne așteptăm la un Guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS”, adică „vom avea un guvern aproape monocolor USR, pentru că dl Bolojan a acționat ca un lider al USR chiar din fruntea Guvernului și a PNL”.

„Ministerele PSD vor fi preluate tot de oameni din USR sau de oameni din aceeași zonă”, a mai opinat Crin Antonescu.

„Dl Bolojan tună și fulgeră contra lui Ciolacu care a făcut deficit contra PSD-ului, dar eu am venit în aventura candidaturii mele și am găsit la București, într-un guvern făcut de Bolojan, nu de Ciucă de data asta, cu Marcel Ciolacu premier, da. Fără USR, care USR se fâțâise, făcuse panaramă”, a mai afirmat Crin Antonescu.