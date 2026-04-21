B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mesajul lui Bolojan pentru românii care îl urăsc

Mesajul lui Bolojan pentru românii care îl urăsc

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 22:27
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, mulțumiri pentru români, critici pentru politicieni
  2. Bolojan, critici voalate la adresa PSD

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că e conștient de faptul că măsurile pe care guvernul său le-a luat i-au afectat pe români, dar altfel nu se putea și orice guvern care ar veni în loc s-ar confrunta cu aceleași restricții bugetare. Bolojan a ținut să le mulțumească românilor că au suportat această situație, chiar dacă „poate nu înţeleg toate aceste mecanisme bugetare”.

Ilie Bolojan, mulțumiri pentru români, critici pentru politicieni

Întrebat dacă crede că românii îl urăsc acum sau au înţeles că nu se mai putea face decât aşa, Ilie Bolojan a răspuns: „Cu siguranţă sunt oameni care înţeleg aceste lucruri, dar, pe bună dreptate, sunt mulţi români care sunt nemulţumiţi, pentru că, inevitabil, a fost o afectare a puterii lor de cumpărare şi le mulţumesc pentru că au trecut prin această situaţie dificilă şi poate nu înţeleg toate aceste mecanisme bugetare”.

Premierul s-a arătat conștient de faptul că „ani de zile lumea politică a promis ceea ce nu putea oferi în condiţii normale. Am promis diferite drepturi, am majorat uneori salarii, uneori pensii, am tolerat pierderi la companii de stat. (…) Pentru acele datorii acum plătim nişte sume enorme”.

Bolojan, critici voalate la adresa PSD

Bolojan a afirmat apoi că n-are nicio problemă să plece din funcție și mâine, dar asta nu va rezolva situația dificilă în care se află azi România și orice guvern ar urma ar avea aceleași dificultăți.

„Oamenii când te-au mandatat să fii în guvernare ți-au cerut să-ți consumi energiile nu pe lupte politice sterile, nu pe dinamitarea unui guvern, ci să-ți aloci energiile pe care le ai pentru a face ceea ce trebuie pentru țară”, a mai declarat Ilie Bolojan, la Pro TV, aluzie la ruptura în coaliție produsă de PSD.

Totodată, Bolojan a susținut că Guvernul va fi mult mai performant fără PSD, care până acum a tot pus frână reformelor.

Tags:
Ultima oră
