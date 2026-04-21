După Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, încă un edil social-democrat își arată susținerea pentru premierul PNL Ilie Bolojan. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, spune că Bolojan ar trebui susținut pentru că face reforme de care România chiar are nevoie. „Posibil pe unii îi deranjează, dar fix așa gândesc”, a mai susținut Negoiță. Poziționarea sa vine după ce, luni, la îndemnul lui Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, mai mulți social-democrați au votat să-i fie premierului Bolojan.

Cum i-a contrazis Robert Negoiță pe Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu

„Mă tot întreabă prieteni, colegi, oameni pe stradă ce se întâmplă cu Guvernul, cu dl Bolojan. Ei bine, nu contează dacă ne place, nu ne place dl Bolojan, important e că s-au făcut niște reforme până acum… reforma administrativă, foarte important, că mai reducem din aparatul ăsta mare, consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii…

Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem! Am senzația că nu a trecut timpul chiar degeaba, s-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie în societățile astea de stat, care generează pierderi în fiecare an și care toate colcăie de clientelă politică.

Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru asta, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că orice reformă de genul ăsta mai generează și suferință pe anumite zone, dar sunt absolut necesare.

Din punctul meu de vedere, pentru asta cu societățile și cu reforma administrativă, toată susținerea pentru că eu cred că asta e direcția corectă și de asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm. Asta e poziția mea. Știu că nu e foarte comodă, posibil pe unii îi deranjează, dar fix așa gândesc”, a afirmat primarul Robert Negoiță, într-un clip pe Facebook.

Ce a spus Constantin Toma

Cu puțin timp înainte, Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a catalogat ca fiind „un bâlci” ședința PSD-ului de luni, în care colegii lui au aprobat prin vot retragerea sprijinului politic pentru premierul liberal Ilie Bolojan.

„Deci să faci o mobilizare în cele opt regiuni, îi strângi pe toți acolo, îi ții ore întregi, pui să vorbească șefii, să facă mobilizare, tremuram acolo de emoție. Și pentru ce? Deci a fost un bâlci care nu ne face cinste și se bucurau extraordinar de mult că bagă țara în această nenorocire. (…) PSD-ul se duce în cap”, pentru B1 TV.