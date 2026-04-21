B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
După Constantin Toma, și Robert Negoiță îi contrazice pe Olguța Vasilescu și Grindeanu: „Că ne place Bolojan sau nu, a făcut niște reforme. Ar merita puțină susținere măcar pentru asta” (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 20:35
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Sursa foto: Captură video - Robert Negoiță / Facebook
Cuprins
  1. Cum i-a contrazis Robert Negoiță pe Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu
  2. Ce a spus Constantin Toma

După Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, încă un edil social-democrat își arată susținerea pentru premierul PNL Ilie Bolojan. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, spune că Bolojan ar trebui susținut pentru că face reforme de care România chiar are nevoie. „Posibil pe unii îi deranjează, dar fix așa gândesc”, a mai susținut Negoiță. Poziționarea sa vine după ce, luni, la îndemnul lui Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, mai mulți social-democrați au votat să-i fie retras sprijinul politic premierului Bolojan.

Cum i-a contrazis Robert Negoiță pe Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu

„Mă tot întreabă prieteni, colegi, oameni pe stradă ce se întâmplă cu Guvernul, cu dl Bolojan. Ei bine, nu contează dacă ne place, nu ne place dl Bolojan, important e că s-au făcut niște reforme până acum… reforma administrativă, foarte important, că mai reducem din aparatul ăsta mare, consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii…

Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem! Am senzația că nu a trecut timpul chiar degeaba, s-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie în societățile astea de stat, care generează pierderi în fiecare an și care toate colcăie de clientelă politică.

Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru asta, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că orice reformă de genul ăsta mai generează și suferință pe anumite zone, dar sunt absolut necesare.

Din punctul meu de vedere, pentru asta cu societățile și cu reforma administrativă, toată susținerea pentru că eu cred că asta e direcția corectă și de asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm. Asta e poziția mea. Știu că nu e foarte comodă, posibil pe unii îi deranjează, dar fix așa gândesc”, a afirmat primarul Robert Negoiță, într-un clip pe Facebook.

Ce a spus Constantin Toma

Cu puțin timp înainte, Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a catalogat ca fiind „un bâlci” ședința PSD-ului de luni, în care colegii lui au aprobat prin vot retragerea sprijinului politic pentru premierul liberal Ilie Bolojan.

„Deci să faci o mobilizare în cele opt regiuni, îi strângi pe toți acolo, îi ții ore întregi, pui să vorbească șefii, să facă mobilizare, tremuram acolo de emoție. Și pentru ce? Deci a fost un bâlci care nu ne face cinste și se bucurau extraordinar de mult că bagă țara în această nenorocire. (…) PSD-ul se duce în cap”, a afirmat Toma, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Politică
Ciucu: Mai mulți miniștri deja mi-au spus că funcționarii nu-i mai iau în seamă, că simt vântul schimbării. Am vorbit și cu doi miniștri PSD și erau extrem de triști (VIDEO)
Politică
Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
Politică
Toma: PSD se duce în cap / Ședința partidului a fost un bâlci, se bucurau că bagă țara în această nenorocire / Probabil Olguța Vasilescu vrea să ajungă premier (VIDEO)
Politică
Șoșoacă refuză orice negociere în plină criză politică. „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!" Cum afectează blocajul noul guvern
Politică
PNL și USR, primă discuție pentru un guvern minoritar. „Visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie" (VIDEO)
Politică
Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta" (VIDEO)
Politică
Schimb de replici la ședința PNL. Gigel Știrbu îl atacă pe Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea"
Politică
Rareș Bogdan, în sedința PNL: Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină
Politică
PSD pregătește ruptura. Claudiu Manda a anunțat planul: „Dacă domnul Bolojan nu acționează, urmează pasul doi"
Politică
Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta" (VIDEO)
Ultima oră
21:08 - UE pregătește planul de criză pentru combustibilul avioanelor. Cum vor fi împărțite rezervele
21:05 - Ciucu: Mai mulți miniștri deja mi-au spus că funcționarii nu-i mai iau în seamă, că simt vântul schimbării. Am vorbit și cu doi miniștri PSD și erau extrem de triști (VIDEO)
20:31 - Un soldat israelian a distrus cu barosul o statuie a lui Iisus. Ce sancțiuni a decis armata israeliană
20:06 - CNA a amendat iar Realitatea Plus. Care e motivul
19:54 - Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
19:42 - Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
19:17 - Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au revenit în România sub escortă specială. Unde și când pot fi văzute piesele (VIDEO)
19:10 - Toma: PSD se duce în cap / Ședința partidului a fost un bâlci, se bucurau că bagă țara în această nenorocire / Probabil Olguța Vasilescu vrea să ajungă premier (VIDEO)
18:46 - Profesoară din Italia acuzată că le-a tăiat părul unor eleve în timpul orei. Ce măsuri au fost luate
18:29 - Bistrița: Bărbat în comă și soția grav rănită, după ce au căzut pe scările rulante