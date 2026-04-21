Acasa » Politică » Toma: PSD se duce în cap / Ședința partidului a fost un bâlci, se bucurau că bagă țara în această nenorocire / Probabil Olguța Vasilescu vrea să ajungă premier (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 19:10
Sursa foto: Constantin Toma / Facebook
Cuprins
  1. Toma, despre ședința PSD: A fost un bâlci
  2. Toma: PSD-ul se duce în cap
  3. Toma: Probabil Olguța își dorește să ajungă prim-ministru

Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a catalogat ca fiind „un bâlci” ședința PSD-ului de luni, în care colegii lui au aprobat prin vot retragerea sprijinului politic pentru premierul liberal Ilie Bolojan. „Se bucurau extraordinar de mult că bagă țara în această nenorocire”, a mai spus Toma despre colegii săi. Acesta a mai afirmat că „PSD se duce în cap” și că Lia Olguța Vasilescu probabil se visează premier, văzând scorurile din sondaje ale lui Sorin Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Toma, despre ședința PSD: A fost un bâlci

Întrebat dacă la ședința de ieri din PSD a mai votat cineva din partid, în afară de el, în favoarea premierului liberal Ilie Bolojan, Constantin Toma a răspuns: „Păi nu cunosc pe nimeni. Posibil și din Buzău să mai fie din cei care mă cunosc, dar totuși este un procent foarte mic, vă dați seama, la nivel național. Cred că lideri n-au fost sau dacă a fost vreunul… nu, că e și un pericol aici, pentru că ai IP-ul ăla de la telefon și știe cine cum a votat și, vă dați seama, numerele noastre sunt cunoscute”.

Acesta a precizat apoi că deputatul PSD Petre Emanuel Nebu a trecut azi la PNL, semn că, totuși, mai sunt unii în PSD care consideră că partidul nu merge în direcția corectă. Petre Emanuel Nebu e și el tot din Buzău.

Toma: PSD-ul se duce în cap

„Am mai vorbit și ieri cu primari de comune, foarte mulți dintre ei sunt foarte indignați, dar cică ”domnul Toma, nu avem ce face, mergem cu turma”. Dacă turma a fost îndreptată așa de cioban, de șeful nostru, domnul Grindeanu, și de Claudiu Manda… Vă dați seama că nici în campania pentru Marcel Ciolacu nu a fost o asemenea mobilizare și pentru Crin Antonescu, pe care l-a susținut PSD-ul. Deci să faci o mobilizare în cele opt regiuni, îi strângi pe toți acolo, îi ții ore întregi, pui să vorbească șefii, să facă mobilizare, tremuram acolo de emoție. Și pentru ce? Deci a fost un bâlci care nu ne face cinste și se bucurau extraordinar de mult că bagă țara în această nenorocire. (…)

PSD-ul se duce în cap. AUR-ul poate să joace pentru PNL și dintr-un motiv foarte interesant – să diluieze în continuare masa votanților PSD și să-l desființeze, practic, pe cel de pe locul 2, care este PSD-ul, în perspectiva alegerilor”, a mai afirmat Constantin Toma.

Toma: Probabil Olguța își dorește să ajungă prim-ministru

„Probabil Olguța își dorește să ajungă prim-ministru că, vă dați seama, Sorin Grindeanu e în momentul ăsta sub 10% în intenția de vot sau ca și… clasamentul ăla care se face pe oameni politici din România”, a mai declarat primarul social-democrat al Buzăului, pentru B1 TV.

Citește și...
Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
Politică
Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
Șoșoacă refuză orice negociere în plină criză politică. „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!” Cum afectează blocajul noul guvern
Politică
Șoșoacă refuză orice negociere în plină criză politică. „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!” Cum afectează blocajul noul guvern
PNL și USR, primă discuție pentru un guvern minoritar. „Visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie” (VIDEO)
Politică
PNL și USR, primă discuție pentru un guvern minoritar. „Visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie” (VIDEO)
Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta” (VIDEO)
Politică
Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta” (VIDEO)
Schimb de replici la ședința PNL. Gigel Știrbu îl atacă pe Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Politică
Schimb de replici la ședința PNL. Gigel Știrbu îl atacă pe Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
Rareș Bogdan, în sedința PNL: Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină
Politică
Rareș Bogdan, în sedința PNL: Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină
PSD pregătește ruptura. Claudiu Manda a anunțat planul: „Dacă domnul Bolojan nu acționează, urmează pasul doi”
Politică
PSD pregătește ruptura. Claudiu Manda a anunțat planul: „Dacă domnul Bolojan nu acționează, urmează pasul doi”
Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)
Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Am avut o colaborare bună” (VIDEO)
Politică
Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Am avut o colaborare bună” (VIDEO)
Ultima oră
20:06 - CNA a amendat iar Realitatea Plus. Care e motivul
19:54 - Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
19:42 - Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
19:17 - Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au revenit în România sub escortă specială. Unde și când pot fi văzute piesele (VIDEO)
18:46 - Profesoară din Italia acuzată că le-a tăiat părul unor eleve în timpul orei. Ce măsuri au fost luate
18:29 - Bistrița: Bărbat în comă și soția grav rănită, după ce au căzut pe scările rulante
18:20 - Șoșoacă refuză orice negociere în plină criză politică. „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!” Cum afectează blocajul noul guvern
18:06 - PNL și USR, primă discuție pentru un guvern minoritar. „Visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie” (VIDEO)
17:42 - Victimele tragediei din Crans Montana primesc note de plată. Ce a spus Giorgia Meloni despre facturile de zeci de mii de euro
17:21 - Raed Arafat, pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă. Reacția șefului DSU: „E aproape hilar” (VIDEO)