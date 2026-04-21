Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a catalogat ca fiind „un bâlci” ședința PSD-ului de luni, în care colegii lui retragerea sprijinului politic pentru premierul liberal Ilie Bolojan. „Se bucurau extraordinar de mult că bagă țara în această nenorocire”, a mai spus Toma despre colegii săi. Acesta a mai afirmat că „PSD se duce în cap” și că Lia Olguța Vasilescu probabil se visează premier, văzând scorurile din sondaje ale lui Sorin Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Toma, despre ședința PSD: A fost un bâlci

Întrebat dacă la ședința de ieri din PSD a mai votat cineva din partid, în afară de el, în favoarea premierului liberal Ilie Bolojan, Constantin Toma a răspuns: „Păi nu cunosc pe nimeni. Posibil și din Buzău să mai fie din cei care mă cunosc, dar totuși este un procent foarte mic, vă dați seama, la nivel național. Cred că lideri n-au fost sau dacă a fost vreunul… nu, că e și un pericol aici, pentru că ai IP-ul ăla de la telefon și știe cine cum a votat și, vă dați seama, numerele noastre sunt cunoscute”.

Acesta a precizat apoi că deputatul PSD Petre Emanuel Nebu a trecut azi la PNL, semn că, totuși, mai sunt unii în PSD care consideră că partidul nu merge în direcția corectă. Petre Emanuel Nebu e și el tot din Buzău.

Toma: PSD-ul se duce în cap

„Am mai vorbit și ieri cu primari de comune, foarte mulți dintre ei sunt foarte indignați, dar cică ”domnul Toma, nu avem ce face, mergem cu turma”. Dacă turma a fost îndreptată așa de cioban, de șeful nostru, domnul Grindeanu, și de Claudiu Manda… Vă dați seama că nici în campania pentru Marcel Ciolacu nu a fost o asemenea mobilizare și pentru Crin Antonescu, pe care l-a susținut PSD-ul. Deci să faci o mobilizare în cele opt regiuni, îi strângi pe toți acolo, îi ții ore întregi, pui să vorbească șefii, să facă mobilizare, tremuram acolo de emoție. Și pentru ce? Deci a fost un bâlci care nu ne face cinste și se bucurau extraordinar de mult că bagă țara în această nenorocire. (…)

PSD-ul se duce în cap. AUR-ul poate să joace pentru PNL și dintr-un motiv foarte interesant – să diluieze în continuare masa votanților PSD și să-l desființeze, practic, pe cel de pe locul 2, care este PSD-ul, în perspectiva alegerilor”, a mai afirmat Constantin Toma.

Toma: Probabil Olguța își dorește să ajungă prim-ministru

„Probabil Olguța își dorește să ajungă prim-ministru că, vă dați seama, Sorin Grindeanu e în momentul ăsta sub 10% în intenția de vot sau ca și… clasamentul ăla care se face pe oameni politici din România”, a mai declarat primarul social-democrat al Buzăului, pentru B1 TV.